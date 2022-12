Ceriale, fuga di gas manda in tilt la rete di via Chioso

Ceriale. L’allarme è scattato intorno alle 13 e 30 di ieri, per una fuga di gas avvertita in via Chioso a Ceriale.

Immediato l’intervento da parte della squadra dei vigili del fuoco, che ha proceduto alle operazioni di contenimento e di messa in sicurezza della zona, tuttavia la perdita era dovuta ad un guasto strutturale alla condotta di fornitura del gas, per il quale si è resa necessaria l’azione di personale tecnico specializzato.

La tubazione funzionale al ripristino del servizio non era però subito disponibile, quindi è stata sospesa l’erogazione del gas in tutta la via cerialese a scopo precauzionale, fino alla mezzanotte.

Ora la situazione pare essere tornata alla normalità dopo l’intervento di sostituzione e le verifiche tecniche effettuate sulla rete dell’area interessata dal problema, non senza disagi per gli utenti.

Palazzi e condomini sono infatti rimasti al freddo per diverse ore, in una giornata caratterizzata dal maltempo e dal brusco calo delle temperature.