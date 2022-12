Ceriale: Capodanno in piazza, cimento invernale e musica, ecco gli eventi natalizi

Ceriale. Dopo aver “acceso” il Natale 2022 con l’albero in piazza della Vittoria e le luminarie per le vie cittadine, Ceriale presenta il calendario di eventi per le festività natalizie, con la località rivierasca pronta ancora ad accogliere turisti e ospiti per il periodo di vacanze fino all’Epifania.

“Presentiamo una Ceriale luminosa e di sicura attrattiva per questo periodo natalizio, grazie anche alle nostre manifestazioni che allieteranno le feste, con i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo in piazza” afferma l’assessore comunale alle Manifestazioni Eugenio Maineri.

“Un’altra serie di eventi per le prossime festività natalizie: appuntamenti musicali, con il borgo di Peagna, sempre più apprezzato da tanti visitatori, scelto come location della maggior parte delle serate, passando poi per l’atteso ritorno della ciumba di inizio anno e il tradizionale cimento invernale che richiama appassionati e numeroso pubblico sul nostro lungomare” aggiunge l’assessore cerialese.

ECCO IL PROGRAMMA:

– Mercoledì 28 Ore 21,00 – Fabio Rinaudo TRIO in “Natal Tindaire” – A cura dell’Associazione Le Muse Novae di Chiavari – Casa Girardenghi – Frazione Peagna

– Giovedì 29 Ore 16,00 – Concerto “LOU DALFIN – Antica e nuova musica d’oc” – – A cura dell’Associazione CORELLI di Savona – Piazza Eroi della Resistenza –

– Venerdì 30 Ore 21,00 – Concerto del Coro Gospel Americano “Soul and Spirit of Gospel New Orleans” – A cura della Cooperativa DIESIS – Chiesa Parrocchiale Frazione Peagna

– Sabato 31 Dalle ore 22,00 – Capodanno in Piazza – DJ SET e vocalist – A cura della Cooperativa DIESIS in collaborazione con STROBE S.r.l. – Piazza Eroi della Resistenza

– Lunedì 2 gennaio Ore 21,00 – Concerto dell’Accademia musico-vocale Ingaunia “Egidio Marcelli” di Albenga – Chiesa Parrocchiale SS. Giovanni Battista ed Eugenio

– Martedì 3 gennaio Dalle ore 10,30 – Cimento invernale di nuoto “Città di Ceriale” -Organizzato a cura dei Bagni Ceriale

– Venerdì 6 gennaio Ore 21,00 – Paola Matarrese ed Enrico Berardi in ADESTE FIDELES – – A cura dell’Associazione Le Muse Novae di Chiavari – Casa Girardenghi – Frazione Peagna.

Con l’occasione l’amministrazione comunale e l’Assessorato alle Manifestazioni hanno annunciato il ritorno dopo il Covid dei “Pomeriggi Danzanti” presso la tensostruttura, tutte le domeniche dal 15 gennaio al 26 marzo e anche i martedì dal 17 gennaio al 28 marzo, con la ripresa delle giornate dedicate all’intrattenimento musicale.

“Auspichiamo ancora una volta che il nostro programma di eventi e manifestazioni graditi e di richiamo per la nostra cittadina e l’indotto turistico, con molte attività che vivono, come tanti, un difficile periodo legato ai rincari e all’aumento dei costi” conclude Maineri.