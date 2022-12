Ceriale, attivato un nuovo autovelox in via Pineo

Ceriale. È entrato in funzione in questi giorni il nuovo autovelox installato in via Pineo, la strada lungomare che collega Albenga a Ceriale. A darne conferma la polizia locale di Ceriale.

La strada è un rettilineo e perciò in via Pineo le violazioni del Codice della Strada per eccesso di velocità sono molto frequenti; questo soprattutto in estate. In zona sussistono anche molti campeggi, perciò durante la bella stagione è assai comune il passaggio di turisti a piedi.

Alla luce di questa situazione, Comune e polizia locale hanno stabilito di ridurre il rischio per i pedoni installando un nuovo autovelox. L’obiettivo è prevenire e non punire.

In via Pineo erano stati installati da tempo i box autovelox e da alcuni giorni, dopo l’attivazione, sono scattati i controlli dei limiti di velocità. L’apparecchio prevede la presenza del personale della pattuglia della polizia locale.

La presenza del rilevatore di velocità e dalla pattuglia presente sono segnalati da apposita cartellonistica informativa oltre che dallo stesso box, ben visibile agli automobilisti.