Ceriale 2023, Giordano esce allo scoperto: centrodestra punta su Mazzone

Ceriale. E’ un puzzle ancora in fase di composizione quello che si profila in vista delle elezioni comunali a Ceriale nella primavera del 2023, tuttavia i possibili protagonisti della sfida elettorale stanno uscendo allo scoperto. Dopo le prese di posizione dei partiti di centro destra sulla volontà di creare una lista politica unitaria, oggi è l’attuale vide sindaco Luigi Giordano ad annunciare la sua candidatura, confermando i rumuors di queste settimane.

Sullo sfondo della partita elettorale resta, però, la decisione del sindaco Luigi Romano, il quale aveva fatto intendere il desiderio di non ripresentarsi per un secondo mandato amministrativo: le richieste arrivate da diversi fronti, infatti, lo vorrebbero ancora in sella alla prossima amministrazione comunale.

Luigi Giordano, che ha già formato una squadra (non ancora la lista vera e propria) per le prossime elezioni, ha annunciato: “Tra circa sei mesi ci saranno le elezioni amministrative del comune di Ceriale. E’ un appuntamento importante per me che ho scelto di candidarmi a Sindaco, e non nascondo la mia emozione, poiché attraverso la mia squadra, ma soprattutto attraverso voi, che si metteranno le basi per fare fronte alle necessità dei cerialesi. Sono consapevole della grande responsabilità, ma sono certo che, come ho sempre fatto, darò il massimo per crescere in tutti i settori”.

“Mi presento con i risultati fin qui realizzati e ciò che avrei voluto fare e non sono riuscito.., Ben vengano altre liste che si prefiggono il bene comune e non quello di interessi personali. Saranno gli elettori a decidere le future sorti della città con una visione ancora più lungimirante” ha concluso il vice sindaco cerialese.

Nell’area di centro destra è Fratelli d’Italia a spingere maggiormente, forte del risultato alle recenti politiche: il più attivo è stato l’assessore comunale Eugenio Maineri, che dopo alcuni incontri a livello partitico, continua a lavorare per la creazione di una lista di cdx, con la ricerca di un candidato sindaco che possa unire e rappresentare al meglio tutta la coalizione.

Si era pensato anche alla possibilità di Pietro Revetria, ma pare che la scelta sia ormai indirizzata sull’attuale consigliere comunale di minoranza Antonello Mazzone.

Dunque si profilano due liste di carattere politico in corsa per le comunali 2023, salvo altre sorprese che potrebbero arrivare nel corso di queste festività, una su tutte l’ipotesi di ricandidatura del sindaco uscente, che potrebbe davvero scompaginare le carte in tavola e rompere gli attuali assetti maturati in vista del voto.