Cengio presenta la nuova area canina: “Finalmente un luogo di ritrovo per gli amici a 4 zampe”

Cengio Verrà inaugurata sabato 17 dicembre, alle ore 15.00, la nuova area di sgambamento e giochi per cani.

Si stima che in Italia oltre il 40% della popolazione abbia un animale d’affezione. Quasi la metà di questi sono cani. Cengio non fa eccezione, visti i tanti amici a quattro zampe che si incontrano per le vie del paese. “La nostra è indubbiamente una zona particolarmente felice per gli amanti degli animali: le strade tranquille, l’abbondanza di zone verdi, i boschi e i prati fanno di Cengio un luogo ideale dove passeggiare con il proprio cane” afferma il vice sindaco e assessore comunale Gianfranco Bossetti nel presentare la nuova area canina.

“L’amministrazione comunale è ben consapevole dell’affetto che lega i proprietari ai propri animali domestici, ai quali si desidera sempre offrire una qualità di vita eccellente. Ha quindi inserito tra i progetti da portare a termine in questi anni anche la realizzazione di un’area in cui i cengesi potranno far correre e giocare il proprio cane in tutta sicurezza. Finalmente tale progetto si è concretizzato e sabato 17 dicembre alle 15 si inaugurerà l’area cani situata dietro la palestra comunale a Cengio Bormida”.

L’area (circa 1.000 mq) è completamente recintata e chiusa da un cancello, dotata di fontanella dell’acqua, panchine e robusti giochi per i visitatori a quattro zampe: “Qui i cani potranno essere lasciati liberi di correre e giocare, sempre sotto l’attenta supervisione dei propri padroni” aggiunge il vice sindaco.

“Per una maggiore sicurezza sono anche state installate delle nuove telecamere ad alta definizione in grado di inquadrare l’intera area e di fungere da deterrente per eventuali atti vandalici o comportamenti contrari al regolamento (chiaramente affisso all’ingresso)”.

“Finalmente, dunque, anche i cengesi potranno godere di uno spazio sicuro e divertente in cui portare il proprio cane. Siamo sicuri che questa piccola grande novità nel nostro paese sarà apprezzata dalle tante famiglie che ne posseggono uno e che diventerà presto un piacevole luogo di ritrovo per tutti i cinofili” conclude Bossetti.