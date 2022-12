Cengio: contrasto ai reati predatori, in particolare le truffe agli anziani

Cengio. Nell’ambito di una specifica attività di contrasto al fenomeno dei reati predatori, in particolare delle truffe agli anziani, che periodicamente colpiscono prevalentemente le fasce sociali più deboli, il Comune di Cengio, in collaborazione con il comandante della locale Stazione dei Carabinieri, ha organizzato un incontro formativo aperto alla cittadinanza.

L’appuntamento è rivolto alla prevenzione, contrasto e opera di rassicurazione sociale attraverso consigli pratici per evitare di rimanere vittime di truffe o essere coinvolti in situazioni pericolose. Negli ultimi tempi, infatti, non sono mancati episodi, specie nelle località valbormidesi, di truffe e raggiri effettuati a danno di persone anziane, in particolare coloro che vivono soli e quindi più soggetti a fenomeni illeciti.

L’incontro si svolgerà martedì 20 dicembre, presso la sala consiliare del Comune di Cengio, alle ore 17:30.

Relatore sarà il comandante della Stazione Carabinieri di Cengio Luca Della Pina.