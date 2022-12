L’ultimo saluto al cellese Igor Negri: giovedì il ricordo al Sacrario di Zinola

Celle Ligure. È il momento dell’addio. Così cellesi e non, insieme a parenti e amici, giovedì si ritroveranno al Sacrario del Cimitero di Zinola per dare l’ultimo saluto a Igor.

Quarantanove anni compiuti il 3 dicembre scorso.

Un incidente d’auto nel vercellese a strappargli la vita. Era insieme al figlio che, per fortuna, dopo un ricovero, è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato a casa dove lo hanno abbracciato familiari e amici.

La notizia della morte di Igor Negri, ha scosso il paese dove l’uomo era conosciuto e lavorava, insieme all’affezionata sorella, in un ristorante a un passo dal mare. Saranno in tanti per Igor giovedì alle 15.30.