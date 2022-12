Celle, la protesta: “La Ravezza non è un parcheggio, è un campo da calcio”

Celle. Fai un giro in paese e lo trovi tappezzato di fogli, ovunque. Cancelli, recinzioni. Scritte fluorescenti con l’evidenziatore. Mano anonima, messaggio chiaro: “no alla destinazione del campo della Ravezza per tutto l’anno a posteggio”, là dove si è sempre giocato a calcio.

Escluso negli ultimi tempi e, soprattutto, in estate perché in quei mesi il campo sotto l’autostrada nella Ravezza cambiava destinazione e diventava parcheggio.

Ora la storia cambia perché il suo futuro non sarà più quello di un campo da calcio. Il Comune ha, infatti, deciso di trasformarlo in posteggio. Per tutto l’anno. E qui è scattata la protesta. Fogli e scritte dappertutto: l’espressione di una scelta che non piace. “Avrei voluto vedere voi, non avere un campo da calcio alla nostra età”.

Volantini che raggiungono anche le ringhiere dei giardinetti delle elementari. Ma soprattutto il campetto della Ravezza i cui cancelli sono stati chiusi venerdì scorso, proprio per iniziare i lavori che renderanno la zona, dove hanno giocato a calcio intere generazioni di bambini e poi ragazzi, un posteggio per auto dove avranno dimora anche alberi e piante.

“Il nostro futuro dipende anche dal nostro passato”, si legge ancora. La realizzazione di un campo di calcio a 7 alla Natta, non riesce, evidentemente, ad accontentare ragazzi e genitori: “E poi vi lamentate che i giovani stanno attaccati ai videogiochi”. E ancora: “La Ravezza non è un parcheggio, è un campo da calcio”.