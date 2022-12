Caro energia, in arrivo per TPL Linea 500mila euro per i costi del carburante

Provincia. A margine del Consiglio provinciale che ha dato via libera all’affidamento in house e alla procedura che porterà alla firma del nuovo contratto di servizio per il trasporto pubblico locale nel savonese, è stata approvata anche una delibera su una variazione di bilancio 2022-2024 che riguarda TPL Linea.

Al centro il tema del caro energia e i rincari nel costo del carburante che rappresentano una grave criticità per il settore dei trasporti pubblici, che ha dovuto sostenere economicamente aumenti considerevoli per le casse aziendali. Sul nostro territorio sono in servizio quotidianamente oltre 130 autobus che consumano 3 milioni di litri di gasolio l’anno: nel corso del 2021 la media dei costi del carburante era di 1,1 euro al litro, mentre oggi ci troviamo con 1,62 euro al litro con un aumento di circa il 50%.

Per l’azienda di trasporto savonese la stima 2022 di crescita dei costi energetici è di circa 1 milione e mezzo di euro. Ora una prima azione di ristoro: in arrivo 500mila euro dalla Regione, che ha ripartito le risorse stanziate dal decreto governativo grazie all’utilizzo del Fondo nazionale Trasporti.

“Si tratta di un primo sostegno molto importante e atteso dalla nostra azienda alla luce della situazione energetica e di quanto il costo del carburante sia stato incisivo in questo anno” afferma la presidente di TPL Linea Simona Sacone, che ha commentato la delibera nel corso della discussione nella seduta a Palazzo Nervi.

“Naturalmente quanto stanziato non copre tutte le risorse aggiuntive che TPL Linea ha dovuto sostenere nel corso della crisi energetica e dei suoi effetti sul settore trasporti, per questo auspichiamo che a breve siano previsti nuovi fondi da destinare alle aziende locali, indispensabili in un quadro ancora difficile e di transizione, nel quale stiamo ancora attendono alcuni ristori indicati da altre misure a livello nazionale” conclude la presidente Sacone.

La richiesta di variazione di bilancio relativa al trasporto pubblico locale è stata approvata e ratificata dal Consiglio provinciale.