Caro energia, ecco tutti i contributi ai comuni savonesi. E pressing di Anci per altre risorse

Liguria. Il caro energia e l’aumento vertiginoso delle bollette ha creato non poche difficoltà agli enti locali e Comuni, con le amministrazioni pubbliche che in diverse occasioni hanno dovuto ricorrere a variazioni di bilancio per far fronte alle spese relative ai costi energetici.

Anci Liguria ha divulgato il dettaglio di tutti i contributi assegnati ai Comuni liguri per far fronte al rincaro delle utenze di energia elettrica e gas. Le risorse fanno riferimento a diversi decreti: dl Energia n. 17/2022, dl Aiuti n. 50/2022,dl Aiuti bis n. 115/2022 e dl Aiuti ter n. 144/2022.

“Il documento conclusivo arriva dopo la ripartizione dell’ultimo contributo (dl Aiuti ter) che aspettavamo da tempo, ovvero il riparto dell’ulteriore incremento di 200 milioni di euro, per l’anno 2022, di cui 160 milioni ai Comuni, e 40 milioni a Città Metropolitane e Province” afferma Anci Liguria.

RIPARTO FONDI ENERGIA COMUNI PROVINCE E CITTA METROPOLITANE LIGURIA

Di recente la stessa Anci Liguria è stata al tavolo provinciale in Prefettura a Savona proprio sul caro energia e i suoi effetti sul sistema pubblico e privato del territorio: i rappresentanti delle autonomie locali avevano segnalato l’urgenza del trasferimento dei contributi stanziati dal decreto legge n. 115/2022, ammontanti per i Comuni liguri a quasi nove milioni di euro, e di quelli previsti dal successivo decreto legge n. 144/2022.

E l’azione necessaria a contenere l’emergenza energetica, la proposta di Anci al governo per la Legge di stabilità con altri due canali di finanziamento da destinare ai Comuni e alle Città metropolitane/Province per un importo, rispettivamente, di 860 milioni e di 160 milioni di euro.