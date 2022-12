Caro energia, CIA Savona: “Nuovo bando Psr necessario per olivicoltura e zootecnia”

Savona. Soddisfazione di CIA Savona per la prossima apertura della Misura 22 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Liguria, nonostante tempistiche che si sono allungate: si tratta di un contributo a favore delle aziende che hanno avuto maggiori costi gestionali nel periodo dei forti aumenti dei prezzi legati alla guerra in Ucraina, con riferimenti al caro energia e all’impennata delle spese sostenute per i mangimi e i consumi, che stanno ancora gravando su molte realtà agricole.

Riguarda le aziende olivicole e zootecniche che potranno finalmente presentare le domande sulla Misura 22 del PSR a seguito di una intesa raggiunta al Tavolo Verde di Regione Liguria nell’estate 2022: un sostegno rispetto agli effetti del contesto internazionale, sia in termini di rapporto reddito-ricavi sia di costi espliciti, di lavorazione dei prodotti o di trasporto.

La misura prevede per le aziende di bestiame sostegni da 800 a 15mila euro in base alle unità di capi allevati e per il settore olivicolo aiuti da 1000 a 15mila euro in base alla superficie coltivata.

Cia informerà le aziende interessate non appena diventerà agibile la procedura di domanda telematica: il bando del Psr varato da Regione Liguria prevede una dotazione finanziaria di 4,5 mln di euro. Le domande potranno essere presentate a partire dalla seconda metà del mese di gennaio fino al 31 marzo 2023.

“Sicuramente un intervento necessario e sollecitato dalla Confederazione Italiana Agricoltori in sede di Tavolo Verde, in particolare per settori come la zootecnia e l’olivicoltura che hanno già pagato un duro prezzo sul fronte della siccità e dei minori quantitativi di produzione” sottolinea CIA Savona.

“Rileviamo anche l’importanza della riapertura della Misura 4.3 del PSR rivolta agli enti pubblici, fondamentale per la viabilità rurale e gli acquedotti irrigui” conclude l’associazione agricola.