Carige-Bper, Cisl Liguria: “In caso di disagi azienda sia pronta per gli interventi necessari per aiutare lavoratori”

Liguria. “Questa settimana ha avuto un significato del tutto particolare per le lavoratrici ed i lavoratori dell’ormai ex Gruppo Carige. Anzitutto a livello emotivo perché un passaggio di questo tipo non poteva essere privo di tante inevitabili emozioni di svariata natura. Inoltre, nonostante Bper Banca abbia curato negli anni passati diverse operazioni di aggregazione, non potevano escludersi – soprattutto nella prima fase – alcune problematiche di natura operativa”. Lo ha dichiarato Cisl Liguria.

“Come prevedibile, negli scorsi giorni – continuano -, taluni disguidi operativi e una forte affluenza agli sportelli ci sono stati segnalati, anche se è evidentemente prematuro, dopo appena una settimana, dare giudizi compiuti e definitivi sulla messa a terra di questa operazione2.

“Continuiamo comunque a monitorare la situazione ed a chiedere con forza all’azienda di tenere costantemente alta l’attenzione per mettere tempestivamente in atto tutti gli interventi necessari, anche in termini di implementazione degli organici, organizzazione del lavoro e carichi di lavoro, sia da un punto di vista strutturale sia nell’immediatezza, perché le colleghe e i colleghi abbiano il massimo supporto possibile anche in questa prima fase di cambiamento”, spiegano Fabrizio Mattioli (First Cisl Segretario Responsabile Liguria) e Matteo Muzio (First Cisl Componente Segreteria Gruppo Bper Banca).