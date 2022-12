Carenza personale sanitario, Brunetto (Lega): ok di Regione all’assistenza delle pazienti da parte delle ostetriche

Liguria. E’ stato approvato in Regione l’ordine del giorno della Lega che ha impegnato la giunta a emanare i provvedimenti normativi affinché la gestione dell’assistenza delle pazienti nei reparti di Ostetricia-Ginecologia sia a carico, quando completamente disponibili le relative risorse umane, del personale sanitario in possesso del titolo di laurea in Ostetricia.

Ad annunciarlo il consigliere regionale e presidente della II commissione Salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto.

“La nostra regione sta vivendo una fase di enorme criticità nella possibilità di assumere personale sanitario – afferma il consigliere -. Il territorio è ancora colpito dall’emergenza coronavirus e le nostre strutture registrano sempre maggiori difficoltà nel reperire sul mercato del lavoro personale del comparto, in particolare per quanto riguarda gli infermieri. In riferimento alla figura professionale delle ostetriche vi è una generale disomogeneità nell’impiego per l’assistenza alle pazienti. Pertanto, una più efficace occupazione potrebbe rendere disponibile un numero maggiore di personale infermieristico”.