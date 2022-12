Capodanno, il Brico Io di Toirano rinuncia alla vendita dei botti: “Noi amiamo i nostri amici animali”

Toirano. “We love our friends”, cioè “Noi amiamo i nostri amici”, seguita dall’emoticon di un cagnolino e un gattino. Così il Brico Io di Toirano ha motivato la scelta di non vendere botti e petardi nemmeno in vista di questo San Silvestro.

Una decisione che il punto vendita di prodotti per il bricolage ed il fai da te con sede nel centro commerciale “Il Ponte” di località Canepari ha comunicato a tutti i suoi clienti tramite un esplicito post su Facebook.

L’iniziativa è ormai una vera e propria “tradizione” e perciò l’impostazione grafica non è cambiata neanche quest’anno: la scritta “A Capodanno lasciatemi dormire serenamente” e la foto di un cagnolino che dorme sereno.

“Anche quest’anno il Brico di Toirano ha rinunciato alla vendita dei botti” si legge ancora nel post: una scelta che vuole tutelare prima di tutto gli animali domestici, cioè quelli che più di tutti soffrono e patiscono il forte rumore prodotto dall’esplosione di fuochi pirotecnici.

“L’iniziativa è nata qualche anno fa guidata dall’amore per gli animali che contraddistingue tutto lo staff del nostro punto vendita – spiega il titolare Fabrizio Baduino – Molti di noi hanno un animale in famiglia e ogni anno con il sopraggiungere del Capodanno ci ritroviamo ad essere spettatori inermi della sofferenza che lo scoppio dei petardi provoca nei nostri piccoli amici”.

“Oltre alle varie campagne di sensibilizzazione occorreva fare un gesto concreto. Abbiamo quindi deciso di rinunciare a venderli mettendo il loro benessere davanti alle esigenze commerciali del negozio. Speriamo che altri colleghi facciamo altrettanto così da riuscire a limitare il più possibile la diffusione di questa berbera pratica”.