Cani volontari in prima linea nel soccorso, “I Lupi di Albisola”: “Dal 2007 attivi in tutto il savonese. Il fiuto una risorsa”

Albisola Superiore. Si mettono alla ricerca delle persone disperse nella provincia di Savona: con i loro fiuti passano al setaccio le zone di ricerca seguendo un filo immaginario marcato dall’odore.

Sono i membri “pelosi” dell’associazione “I Lupi di Albisola”, una realtà di volontariato nata nel 2007 per volere di Barbara Astaldi. “In Liguria non esistevano sezioni dell’associazione nazionale ‘I Lupi’ (coordinamento di protezione civile), la più vicina era in Piemonte, ad Alba, così ho deciso di aprirla ad Albisola. Poi, con la nuova normativa del terzo settore, l’associazione è diventata indipendente, un gruppo a sè”.

PRESIDENTE ASTALDI: “FONDAMENTALE LA FORMAZIONE”

All’interno una ventina di soci che con i loro cani frequentano corsi di formazione per poter addestrare l’amico a quattro zampe e renderlo adatto alla ricerca. “Quando si cercano persone disperse sul territorio ci attiviamo subito: recentemente abbiamo partecipato alle ricerche del 22enne scomparso alla foce del fiume Letimbro a Savona, lo scorso ottobre” spiega la presidente Astaldi. Nell’agosto del 2014 sono stati proprio i cani dell’associazione I Lupi di Albisola a trovare un uomo che era dato per disperso ad Albenga, ma per raggiungere questi risultati è necessario un serio addestramento: “I nostri volontari vengono tutti formati due o tre volte alla settimana – specifica Astaldi -. Alcuni cani sono più portati a trovare una persona seguendo l’odore: annusano alcuni abiti della persona in questione in modo da memorizzarli e poter partire alla ricerca; altri sono invece specializzati nell’individuare persone in difficoltà, ovvero che si trovano a terra”.

“Nel soccorso non è importante la razza del cane – afferma la presidente -, qui abbiamo un po’ di tutto, anche meticci, l’aspetto più importante in questo caso è l’età. Più sono giovani nel momento dell’addestramento meglio è: non solo riescono ad assorbire meglio gli insegnamenti, ma riescono a costruire nel tempo un bagaglio di lavoro e di esperienze che permettono loro di essere più bravi rispetto a quelli che iniziano l’addestramento da adulti”.

Ma se chiediamo quanto tempo occorre per formare adeguatamente un cane da soccorso, Barbara Astaldi risponde: “Un paio d’anni sono necessari, è importante quindi iniziare fin da subito, a circa 2 o 3 mesi. Quando poi raggiungono gli 8 anni di età sono destinati alla pensione”. Al momento, nell’associazione ci sono 6 cani operativi e altri 6 in preparazione. Un percorso lungo quello della formazione, ma fondamentale per poter aiutare chi è in difficoltà. Il fattore tempo è importante: una persona potrebbe non riuscire a superare una notte in un bosco in condizioni atmosferiche avverse.

ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE DALL’ASSOCIAZIONE

Non solo soccorso, questa settimana I Lupi di Albisola hanno fatto anche visita agli anziani della casa di riposo San Nicolò: “I nostri cani hanno portato un po’ di gioia agli ospiti, ma non si tratta di pet therapy, solo un piccolo momento di svago che abbiamo voluto regalare a chi ne ha bisogno, occasioni che sono state messe in pausa durante la pandemia”.

Tra le altre attività dell’associazione anche gli incontri nelle scuole per spiegare a bambini e ragazzi come comportarsi con un cane, ma anche i valori del volontariato e le attività di protezione civile.