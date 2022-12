Campionato Nazionale delle Lingue, quattro studentesse del Liceo Chiabrera-Martini alle semifinali

Savona. Le belle notizie arrivano anche in vacanza. Quattro studentesse del Liceo Chiabrera-Martini di Savona hanno passato le selezioni per accedere alle semifinali del Campionato Nazionale delle Lingue organizzato dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Giunto alla tredicesima edizione il campionato ha ottenuto un importante riconoscimento da parte del Miur ed è inserito nel programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze. Alle qualificazioni hanno partecipato più di 23 mila studenti e studentesse.

Complimenti quindi ad Alice Olivero, classificatasi per la lingua francese; ad Alice Mazzoni, classificatasi per la lingua inglese; a Greta Cordì, classificatasi per la lingua spagnola e ad Asia Dal Bo, classificatasi per la lingua tedesca. “Un grande in bocca al lupo per questa nuova sfida!” è il commento che arriva dal Liceo Chiabrera-Martini.