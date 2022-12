Camera di Commercio, oltre 2mln di euro per interventi economici a sostegno delle imprese

Savona. Sostenere la promozione dell’economia locale, nonostante la riduzione delle risorse economiche a disposizione: questo l’impegno della Camera di Commercio Riviere di Liguria per il 2023 sancito dal preventivo economico approvato questa mattina dal Consiglio camerale.

“La Camera di Commercio – sottolinea il presidente Enrico Lupi – mette in campo per il 2023 oltre 2 milioni di euro per le azioni di sostegno alle imprese tra risorse proprie e risorse reperite tramite iniziative e progetti finanziati dai programmi nazionali ed europei ai quali la Camera partecipa per confermare e rafforzare le azioni di sostegno alle imprese in questa fase di ripartenza dopo la crisi economica innescata dalla pandemia”.

I principali interventi economici che saranno realizzati nel corso del 2023 sono: digitalizzazione delle imprese (stanziati € 338.000); turismo e cultura (€ 315.500); orientamento al lavoro e alle professioni (€ 210.000); sviluppo d’impresa (€ 250.000); supporto al sistema produttivo del territorio e sviluppo delle filiere, in particolare filiera agroalimentare e filiera economia del mare (€ 584.000); informazione economica (€ 70.000); internazionalizzazione delle imprese € (273.000).

“Con questa seduta si avvia la programmazione del secondo anno del mandato dell’attuale Consiglio camerale – aggiunge il segretario generale Marco Casarino – infatti il Presidente della Regione aveva nominato il 14 dicembre dello scorso anno i 25 componenti il nuovo Consiglio della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona per il quinquennio 2021-2025”.