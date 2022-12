Calciomercato. Tommaso Fazio alla Baia Alassio e Alessio Gentile alla San Francesco Loano

Il mercato continua il proprio percorso con un andamento sempre più in crescendo. Notizia di pochi minuti fa è quella di due prestiti in uscita dalla società di Via Brunenghi.

Tommaso Fazio, terzino classe 2003, andrà a giocarsi le proprie carte nella Baia Alassio, bisognosa di innesti per poter provare una salvezza sempre più complessa, ma naturalmente ancora possibile. Mentre la San Francesco è pronta a riaccogliere Alessio Gentile nuovamente nell’ambiente rossoblù. Infatti, il centrocampista del 2001 ha passato parte del suo percorso giovanile nella vecchia Loanesi.