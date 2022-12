Calciomercato, Savona. Forte interessamento per l’ex Albissola Pietro Fasce. Camerunensi attesi per la prossima settimana

Savona. Nel mese di dicembre si preannuncia tanta carne al fuoco per l’ambiente biancoblù. Innanzitutto perché è previsto il ritorno al Bacigalupo per gli allenamenti e poi, non meno importante, la possibilità di poter andare sul mercato. La società romana ha dato carta bianca ad Ermanno Frumento e Umberto Maddalena, due conoscitori di calcio locale da diverso tempo e che hanno una buona area di contatti.

Per questo motivo il Savona vuole subito andare alla ricerca di tasselli da inserire, sia a livello numerico sia qualitativo. Gli obiettivi primari sembrano essere giocatori sulle corsie laterali e la ricerca di un centravanti. Uno dei nomi che circola è quello di Pietro Fasce, esterno d’attacco classe 2000 con esperienze in Serie D. C’è forte interesse nei confronti dell’ex Albissola e si attendono novità in vista della gara contro la Letimbro.

Ma attenzione alla questione riguardante i due camerunensi. Abdoul Kami e Fabrice Mdvouvoumou hanno ottenuto il visto e dovrebbero essere in Italia nella prossima settimana. Questo è l’annuncio del presidente Massimo Cittadino: “Ci stiamo soltanto organizzando sulle ultime questioni logistiche, poi a brevissimo faremo avere loro il biglietto aereo. Bisogna mettere in conto lo scotto dell’ambientamento, siccome si tratta di due ragazzi che parlano soltanto il francese e non sono mai stati nel nostro Paese. Però mi auguro che tutto possa procedere per il meglio, sono due giocatori davvero bravi“.