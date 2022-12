Calciomercato ponentino. Genta al Finale, Insolito per l’Andora

Il mercato di dicembre sta iniziando a portare sempre più novità nei vari campionati regionali. Dall’Eccellenza alla Seconda Categoria, infatti, sono i movimenti sotto citati.

Per il Finale è arrivata un’ufficialità di un discorso che ormai va avanti da settimane, ovvero quello relativo a Gianmaria Genta. Il centrocampista si è liberato dal Pietra Ligure e sarà già a disposizione di Flavio Ferraro per la trasferta di domenica contro l’Athletic Club.

Spostandoci in Prima Categoria, l’Andora ha concluso il colpo Francesco Insolito dalla capolista San Francesco Loano. Infine scendendo in Seconda, la Nolese ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Borgio Verezzi per il prestito di Matteo Antonelli, classe 1994 con trascorsi in categorie superiori con la maglia del Finale Ligure e del Pietra Ligure.