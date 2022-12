Calciomercato, Legino. C’è Marco Cappannelli con Ferrara e Patrone

Savona. L’ambiente Legino ha vissuto una prima parte di stagione non proprio esaltante, trovandosi in piena zona playout e senza mai aver dato continuità ai risultati. Allora il mercato di dicembre ha rappresentato l’occasione per poter colmare quelle mancanze nell’organico, soprattutto a livello di campionati alle spalle.

“Sono arrivati giocatori che daranno esperienza ad una realtà davvero giovane”. Così ha dichiarato Fabio Tobia dopo le tre nuove ufficialità.

Nel 2023 vestiranno verdeblù Leonardo Ferrara, Simone Patrone e Marco Cappannelli.

Ferrara arriva in prestito dal Finale, un esterno duttile e che all’occorrenza può fare anche l’attaccante. Patrone, invece, va a rafforzare il reparto difensivo di una squadra che ha bisogno di trovare la propria compattezza a livello di campo: l’ex Celle Varazze e Arenzano potrebbe essere l’uomo giusto al momento giusto.

Ultimo ma non per importanza è Marco Cappannelli, un innesto a centrocampo di qualità ed esperienza. Savona e Celle Varazze in questi primi mesi della stagione, il giocatore genovese è pronto ad affacciarsi ad una nuova sfida per cercare di tirare fuori il meglio anche ai giovani in rosa.

Sarà un anno impegnativo per il Legino: il mercato conferma le intenzioni.