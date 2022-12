Calciomercato, è un Cengio scatenato: ufficiale anche l’ingaggio di Daniel Ormenisan

Cengio. Programmazione e serietà per puntare in alto: è un Cengio scatenato la società che, negli ultimi giorni, nonostante la pausa natalizia, si sta dimostrando più attiva che mai sul fronte calciomercato.

È così che, dopo l’annuncio dell’arrivo alla corte di mister Molinaro di Sebastiano Meshkurti, centrocampista classe 2002 ingaggiato dallo Speranza, oggi il sodalizio granata ha reso noto l’acquisto di Daniel Ormenisan, anch’egli centrocampista offensivo classe 1993 pronto a mettersi a disposizione nel tentativo di centrare l’obiettivo promozione.

A commentare la riuscita dell’operazione è stato lo stesso Gianluca Molinaro, allenatore del Cengio il quale ha dichiarato: “L’arrivo di Ormenisan è stato possibile grazie a Luca Lasio, direttore sportivo della Spotornese che ringrazio molto così come la società biancazzurra. Ormenisan è un giocatore forte in tutte le parti del campo dal centrocampo in su con un importante fiuto del goal, sicuramente farà al caso nostro per quantità e qualità.”

Per le feste prosegue dunque la raccolta di regali sotto l’albero in casa granata, una collezione che nei prossimi giorni il club non ha escluso di poter arricchire ulteriormente.