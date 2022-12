Calciomercato, Bragno. Ferrari e la suggestione Saviozzi: “A volte i sogni si avverano”

Bragno. Oggi si aprono le liste e dalle semplici intenzioni si passa ai fatti concreti. Per il club valbormidese è stata una prima parte di stagione tutto sommato positiva. Con 13 punti in classifica, la squadra di Fabrizio Monte si trova momentaneamente fuori dalla zona playout in un agguerrito campionato di Promozione.

Il mese di novembre, tuttavia, è stato a secco di vittorie e già con il Legino arriverà uno scontro diretto decisamente importante da provare a centrare. Ma, come detto, da questa mattina si potrà nuovamente parlare di calciomercato senza peccare di fretta.

Il direttore sportivo biancoverde, Andrea Ferrari, ha fatto un punto su quello che attualmente è carente nella rosa: “Non avendo il Settore Giovanile partiamo sfavoriti rispetto ad tante altre società, siccome non possiamo attingervi. In più ci dovranno lasciare giocatori come il 2002 Giorgio Daudo e il 2005 Mattia Nervi. Il primo per degli impegni lavorativi, mentre il secondo ha subito un brutto infortunio al ginocchio e dovrà stare fermo fino al termine della stagione. Quindi dovremo necessariamente intervenire sul fronte giovanile, essendo attualmente un po’ carenti. Vogliamo cercare un esterno basso di piede mancino, poi..”

E poi c’è la suggestione chiamata Francesco Saviozzi. Il Bragno è proprio una delle diversi pretendenti per portarsi in casa l’attaccante appena separatosi dai cugini della Cairese. L’ambiente non intende affatto nascondere questo interesse: “Qualcosa sta bollendo in pentola ma siamo ancora in una fase embrionale. Lui avrà sicuramente diverse offerte, anche di categoria superiore, visto il suo grande valore”.

Perché Saviozzi dovrebbe firmare per il Bragno? Lo spiega Ferrari: “Ormai è da 23 anni che sono all’interno di questo ambiente, prima da giocatore e poi da dirigente. Bragno è una grande famiglia, composta da poche persone ma tutte queste attaccate alla squadra. Cerchiamo sempre di non fare mancare nulla. Siamo una piccola ma grande realtà, siccome da più di dieci anni siamo in Promozione. In più qui ci gioca suo fratello Enrico, quindi potrebbe essere una scelta di cuore e da valbormidese qual è”.

“Lo definirei un sogno? Sì – chiosa il DS – però a volte i sogni si avverano e spero sia quell’occasione“.