Calciomercato, Albenga. Subito il botto con il ritorno di Di Salvatore

Albenga. Per una squadra prima in classifica con dieci punti di distacco dalla seconda, stavolta rappresentata dal Genova Calcio, si agisce sul mercato per migliorare ulteriormente. Qualche cessione sembra essere nell’aria, come fisiologico che sia, ma tempo al tempo per scoprire tutti gli avvenimenti con il passare dei giorni.

Ma c’è già novità importante per quanto riguarda il fronte entrate. Per il reparto offensivo c’è il ritorno di Leonardo Di Salvatore, ala classe 1999 prelevata dalla Lavagnese che vanta di quasi settanta presenze in Serie D.

La nota del club:

L’A.S.D. Albenga 1928, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Leonardo Di Salvatore, attaccante classe 1999.

Un ritorno in maglia bianconera dopo la stagione 2019-2020, voluto direttamente dal presidente Marinelli, un “regalo” per tutta la tifoseria e la piazza ingauna, un ulteriore tassello per il reparto offensivo della prima squadra a disposizione di mister Buttu.

A Leonardo va il più caloroso bentornato da parte del presidente Simone Marinelli, della dirigenza e di tutta la società.