Calcio: un Vado brutto e sottotono inciampa col Legnano (0-2)

Vado-Legnano 0-2 (43′ Arpino, 51′ M. Kone)

Secondo tempo:

90’+4 Fischio finale: Vado-Legnano 0-2.

90′ Quattro minuti di recupero.

La sfida volge verso le battute conclusive. Vado, si può ora dire, nella sua peggiore versione stagionale. Impalpabile e senza mordente.

75′ Punizione Vado dai venticinque metri, decentrata a sinistra. Va D’Iglio. Ravarelli fa sua la sfera.

67′ Ammonito Losio (L).

55′ Vado in dieci uomini. Gomitata di Capra ai danni di Rocco. L’arbitro estrae il rosso diretto. La situazione si fa ora complicata.

51′ GOL LEGNANO! Cross non particolarmente pericoloso dalla destra. Il portiere vadese Cirillo esce a vuoto. Mamadou Kone mette dentro a porta sguarnita per la più semplice delle marcature 0-2.

I locali protestano per una presunta carica ai danni dell’estremo difensore rossoblu.

46′ Vado subito in avanti. Uno schema da calcio d’angolo libera Ghigliotti. Il quale, impattando in equilibrio precario, manda alto.

La sfida riprende dalle ore 15:30.

Primo tempo:

45’+1 Fine primo tempo: Vado-Legnano 0-1.

Il Vado nell’intervallo dovrà necessariamente riordinare le idee. In una partita fin qui davvero sottotono (portiere lombardo Ravarelli, di fatto, inoperoso).

45′ Un minuto di recupero.

43′ GOL LEGNANO! Angolo da destra. Dalla bandierina va Vernocchi. Donnarumma irrompe di testa a centro area.

De Bode salva in prossimità della linea di porta. Sulla respinta tuttavia il più lesto a fiondarsi sul pallone è Arpino, il quale sotto misura deposita dentro. Gli ospiti, sostanzialmente con merito, si portano in vantaggio. 0-1.

29′ Vercnocchi prova dalla media distanza. Fuori bersaglio.

Il Vado al momento fatica a trovare le corrette misure e giuste distanze tra i reparti. La squadra rossoblu, particolarmente lunga e sfilacciata, concede un po’ troppi spazi in campo aperto. E, al contempo, sta lasciando isolati i propri terminali offensivi (non ancora messi nelle condizioni ideali per trovare giocate degne di nota).

20′ Occasione Legnano. In contropiede, sull’asse Objougie Kone-Mamadou Kone. Il primo serve il puntuale taglio in profondità del compagno. Quest’ultimo si ritrova davanti a Cirillo, nei pressi del vertice destro dell’area piccola. Con lo specchio ristretto dal portiere vadese, proteso in uscita, manda alto.

Trascorso il primo quarto d’ora. È il Legnano a dimostrare, per ora, una – seppur leggera – ma maggiore intraprendenza. Il Vado, guardingo, sembra ancora dover carburare nei suoi uomini chiave.

9′ Ammonito De Bode (V).

6′ Arpino, rimasto in avanscoperta, riceve l’imbucata di un compagno. Indirizza debolmente verso la porta. Cirillo si distende nuovamente e blocca.

5′ Legnano in attacco. Errore in disimpegno di D’Iglio. Mamdou Kone libera un diagonale rasoterra dal limite dell’area, posizione decentrata a destra (nei pressi del vertice alto).

Cirillo non si fa sorprendere. E, distendendosi alla propria destra, devia lateralmente.

La gara comincia alle 14:32.

Prima dell’inizio viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della recente alluvione avvenuta sull’isola di Ischia.

Il Vado si schiera con l’usuale 4-3-3. Cirillo tra i pali. Ghigliotti e Ropolo (nuovamente preferito a Spanu) terzini. Bane e De Bode i centrali difensivi. Cerniera di centrocampo costituita da D’Iglio, Mele e Capano. Capra in appoggio al tandem offensivo Lo Bosco-Di Renzo.

Tabellino:

Vado: Cirillo, Ropolo (62′ Spanu), D’Iglio (80′ Castelletto), De Bode, Capra, Lo Bosco (73′ Bingo), Di Renzo (60′ Manno), Ghigliotti (62′ Tinti), Capano, Mele, Bane

A disp.: Ascioti, Cenci, Casazza, Lagorio, Spanu. All. Didu

Legnano: Ravarelli, Zeroli, Losio, Cosentino, Arpino (81′ Pagani), Donnarumma, M. Kone (60′ Colombo), Vernocchi, Banfi (81′ Basso), Rocco, O. Kone (87′ Berbai)

A disp.: Pallavicini, Talarico, Benedetti, Giani, Basso, Bianchi. All. Punzi

Arbitro: Guido Verrocchi (Sulmona). Assistenti: Nicolò Selleri (Bologna) e Matteo Lauri (Modena)

Note: Pomeriggio freddo, piovoso e nuvoloso. Fondo sintetico, bagnato, in buone condizioni. Al 55′ espulso Capra (V) per fallo di reazione. Ammoniti: De Bode, Mele (V) e Losio (L). Angoli 7-3. Recuperi 1′ e 4′. Spettatori 150 circa.

Vado Ligure. Nella sedicesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado ospita i lombardi del Legnano. Fischio d’inizio questo pomeriggio, ore 14:30.

I rossoblu sono all‘asciutto di vittorie da tre turni. Pur potendo raccogliere probabilmente qualcosa in più negli ultimi scontri diretti contro Sestri Levante (sconfitta 1 a 2) e Sanremese (pareggio domenica scorsa a Sanremo, 1 a 1), la sostanza è nei numeri e nei fatti. La testa della graduatoria, da cui veleggia il Sestri Levante dall’alto dei suoi 40 punti, è in questo momento siderale; a 14 lunghezze.

Il ritardo dalla Sanremese, seconda a 32 punti, è rimasto invece a 6. Al contempo, la squadra allenata da Didu – momentaneamente quarta a 26 punti (ieri Ligorna ha pareggiato 1 a 1 nell’anticipo col Bra, avanzando a 27) – deve ora giustappunto provare a ripartire e difendersi dal rientro del gruppo delle immediate compagini inseguitrici e squadre di centro-alta classifica.

Il Legnano, a 19 punti, si presenta dal canto suo come una squadra rinnovata nell’ultimo periodo. Con un nuovo presidente, e allenatore (cambiato in settimana) oltre a nuovi giocatori svincolati e aggruppati negli scorsi giorni.

Nelle file del Vado si vede Marco Bingo, esterno offensivo prelevato dal club rossoblu dalla Serie C, e tesserato in settimana dopo la partenza di Adusa.