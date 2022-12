Calcio, Savona. Pietro Fasce è biancoblù: “Qui per divertirmi tanto e vincere con Gino Bondioli nel cuore”

Savona. Il mese di dicembre per i biancoblù rappresenta un momento davvero importante per le sorti della stagione. L’inizio campionato è stato positivo, soprattutto se si pensa a tutte le problematiche attorno agli Striscioni, ma ora è necessario trovare continuità in questa seconda fase della Prima Categoria 2022/2023.

Ed è proprio con la riapertura delle liste che il Vecchio Delfino sta cercando di ampliare la rosa a disposizione di Ermanno Frumento. Quest’ultimo ha già potuto annunciare il primo colpo che risponde al nome di Pietro Fasce, ala offensiva genovese classe 2000 e che, soprattutto, vede il calcio come una semplice ma grande passione.

Nel 2009 è stato chiamato nelle giovanili del Genoa e c’è stato sino alla Primavera. Con lui ha giocato anche Andrea Cambiaso, un amico importante trovato nel suo percorso. Poi la società rossoblù lo ha messo sotto contratto ed è andato in prestito in Serie D al Sestri Levante e Ligorna. Con il COVID c’è stata la decisione di fermarsi per due anni dopo la breve esperienza all’Athletic Club, dedicandosi agli studi di ingegneria e alla musica, l’altra sua passione. Ad un certo punto gli è tornata la voglia di giocare e così è andato alla Alassio FC per metà stagione. Con lui c’è un altro suo amico che ora ritroverà in biancoblù, ovvero Stefano Pondaco. Ma con gli impegni universitari sempre più pesanti, Fasce non era convinto di poter giocare con continuità.

Poi c’è stata la chiamata dal Savona, non proprio arrivata recentemente: “Mi ero già sentito con Pondaco ad inizio anno – racconta Fasce – ma non riuscivo proprio a trovare il tempo da dedicare a questa attività. Ora ho praticamente finito gli esami e Stefano mi ha richiamato tre settimane fa spiegandomi quanto sia bello l’ambiente, importantissimo fattore per potersi divertire. Allora ho voluto allenarmi una volta con il gruppo e mi sono convinto immediatamente“.

Ed è proprio il divertimento ciò che attira maggiormente il giovane esterno: “Con il calcio ho un rapporto un po’ morboso, quindi sento sempre il bisogno di trovare il posto giusto per stare bene. A Savona ci sono ragazzi davvero bravi e disponibili, con dei tifosi sempre pronti a sostenere con passione. Per certi versi, questa situazione di difficoltà può essere stimolante per poter dare una mano a questa piazza così gloriosa. Sappiamo tutti che bisognerebbe stare in ben altre categorie, ma sono già concentrato con i miei compagni per provare a vincere questo campionato“.

Come detto, la figura di Pondaco è stata fondamentale per il suo approdo a Savona: “Per me Stefano è come un fratello con cui mi sento tanto. Oltre al rispetto a livello calcistico, lo stimo davvero tanto per il suo modo di essere. Si tratta di una persona fantastica con grande umanità“.

Allora domenica contro la Letimbro inizierà ufficialmente il suo percorso in biancoblù. Si comprende la motivazione di Fasce nel vivere al massimo questa sua nuova avventura. Tuttavia c’è un altro motivo che lo ha spinto a tornare sul prato verde: “Qualche settimana fa è mancato Gino Bondioli, un talent scout molto importante che ha portato Perin al Genoa, giusto per fare un esempio. Lui era una persona che mi stimava molto a livello calcistico e, quando avevo deciso di smettere, mi spingeva sempre a ricominciare. ‘Per ogni giornata che stai in casa a studiare, devi fare almeno 2 ore di attività fisica’, questo mi diceva sempre. Quindi mi sento di portarlo dentro di me per essere motivato a fare doppiamente bene”