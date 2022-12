Calcio, Savona. Frumento: “Punto strappato con il cuore dedicato a Pondaco, Brema e Matarozzo”

Savona. Il gol di Esposito e quello in zona Cesarini di Quintavalle riescono a far strappare ai biancoblù un punto contro la Vadese, concludendo l’anno solare ancora in zona playoff.

Il clima odierno è stato caratterizzato anche dalla continua contestazione dei tifosi verso la proprietà romana, durante la quale è stato mostrato anche un nuovo striscione nei confronti di Massimo Cittadino.

Tuttavia è stato un pomeriggio globalmente complicato e tra il primo e il secondo tempo per il Savona c’era il forte bisogno di rimettere in chiaro le idee. Così è stato fatto e Ermanno Frumento ne è ulteriormente orgoglioso, potendo dedicare questo punto ai tre giocatori genovesi che hanno lasciato la squadra: “Faranno sempre parte del nostro gruppo“.