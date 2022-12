Calcio, San Francesco batte Andora. Il dirigente Renzini: “Grazie ai giocatori che ogni domenica onorano i colori che portano sulla maglia”

Loano. Si chiude con una vittoria il 2022 della San Francesco Loano. Vittoria interna contro l’Andora per battere un’altra rivale della zona play-off e consolidare ancora di più il primo posto.

Partita che, come ci spiega il direttore dell’area tecnica Renzini: “E’ stata molto equilibrata: abbiamo affrontato una squadra molto forte e che tutt’ora è in lotta per il titolo. La rosa avversaria, oltre a vantare giocatori che negli anni hanno calcato categorie superiori, è ben organizzata e allenata. Abbiamo agguantato i tre punti nel finale della gara, ma il pareggio sarebbe stato un risultato giusto. Riguardo al gol annullato, a me non piace commentare gli episodi a favore come quelli a sfavore. Durante l’anno anche noi abbiamo avuto contro episodi arbitrali, ma abbiamo sempre accettato il verdetto del campo, senza rilasciare dichiarazioni”.

Nel giorno della doppietta di Messi contro la Francia, ecco la doppietta di un altro argentino, Pablo Rolon: “Il suo acquisto è stato una rivelazione: tutto nasce da un’intuizione del Ds Roberto Burastero. Ci sta aiutando moltissimo, soprattutto domenica con i due gol. Contento per lui che ha potuto festeggiare sia in campo che per la sua nazionale”.

Si chiude quindi con un primo posto il florido anno della società loanese: “Ogni anno è una storia a se‘: l’anno scorso il club ha vinto il campionato con un gruppo diverso, comunque forte per la categoria in cui si trovava. Quest’anno, sia con i giocatori confermati, quelli arrivati e il cambio in panchina, si è creato un gruppo competitivo per la Prima Categoria. Essere campioni d’inverno è solamente una piccola soddisfazione, che non cambia l’economia di un campionato: sottolineo che il nostro obiettivo sono i play-off. Il girone di ritorno, solitamente, sembra quasi un campionato diverso: nel giro di 5 punti sono presenti 5 squadre in vetta alla classifica, non c’è niente di certo. Se il club si trova in questa posizione è soprattutto grazie alla società,alla famiglia Burastero e al vicepresidente Spotorno che hanno dato fiducia all’ambiente. Un grazie anche a mister Monti, allenatore di altra categoria e alla serietà dei giocatori che ogni domenica onorano i colori che portano sulla maglia”.