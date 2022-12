Calcio, la San Francesco vince e convince e tiene stretto il primo posto

SAN FRANCESCO 3 (7’ Messina, 15’ Rossignolo, 87’ Caneva) VS PLODIO 0

90’ E finisce qua il match, San Francesco 3 Plodio 0

88’ Fuori l’autore del gol Caneva per il giovanissimo Protti

87’ Ed è Caneva a mettere l’ipotetico lucchetto su questo match. Bianco vede Caneva inserirsi in mezzo alla difesa e lo serve lungo, l’attaccante a tu per tu col portiere non sbaglia

86’ Esce Pastorino per Badoino

85’ Altra occasione per la San Francesco a poco dal termine: Intili serve in mezzo Bianco che la piazza, Siri effettua una grandissima parata

80’ Cambio per i padroni di casa: fuori Totaro per Rembado

77’ Salvataggio sulla linea alla Aldo Baglio: Rolon serve Caneva con un ottimo passaggio d’esterno, il numero 11 calcia ma trova sulla linea Gallo che, da per terra, devia il pallone di testa in corner

75’ Occasione per la San Francesco: Totaro serve Caneva che tenta la conclusione bloccata però sul nascere. Da dietro arriva Intili che prende la sfera e calcia forte sul primo palo, pallone parato strepitosamente da Siri

69’ Cambio per la San Francesco, fuori Rossignolo per Intili

67’ Cambio per il Plodio, esce Ferraro per Diamanti D

66’ Cartellino giallo per Pastorino

64’ Super occasione per Totaro che conquista il pallone, entra dentro l’area e calcia: pallone a lato di un niente

56’ Primo cambio per la San Francesco e secondo per il Plodio: fuori Messina per Bianco per i padroni di casa, per gli ospiti fuori Briano per Rossi

52’ Primo cambio del match: esce Resio e subentra Diamanti G

49’ Scatenata come ad inizio primo tempo la San Francesco, Rolon prova il tocco morbido e scheggia la traversa

47’ Altra grossa occasione sprecata da Messina, il difensore passa il pallone ma Messina è più sveglio e gli ruba il pallone, prova la conclusione a giro ma esce di qualche metro

46’ Doppio salvataggio sulla linea da parte di Siri: prima Messina calcia e l’ultimo difensore para con le gambe, nella ribattuta il difensore calcia ma colpisce proprio il portiere sul volto e rischia un clamoroso autogol

45’ Si ricomincia, palla per la San Francesco

Secondo tempo

45’ Termina qui il primo tempo, 2 a 0 per i padroni di casa

44’ Messina ruba la sfera e scatta il portiere alla Ronaldo, mette il pallone in mezzo ma non pesca nessuno

41’ Palla depositata fuori, Zeggio a terra

35’ Costa prova la conclusione, facile per Ceccarini

34’ Totaro tenta la conclusione da fuori area, pallone debole e intuibile per Siri

30’ Prima ammonizione della gara per Ferraro per un bruttissimo intervento da ultimo uomo. La direttrice di gara ha comunque deciso di assegnare l’ammonizione minore

28’ Ottima uscita di Ceccarini che sventa una possibile occasione da gol

25’ Conclusione da fuori di Resio, palla facile per Ceccarini

22’ Ottima azione della San Francesco che ha il completo possesso della partita: Pastorino recupera il pallone e lancia Zeggio che la mette in mezzo, Siri è bravo ad uscire e recuperare la sfera

19’ Gran botta di Totaro da fuori area, Siri deve distendersi per negare il triplo vantaggio

17’ Tiro di Riolfo, pallone lento e prevedibile bloccato da Ceccarini

15’ Il raddoppio della San Francesco con Rossignolo! Scannapieco si procura un fallo da una mattonella interessante, Totaro mette in mezzo e Rossignolo insacca la rete

12’ Prima occasione per il Plodio, s virgolato di Rolon, raccoglie il pallone Resio che tenta la conclusione, pallone ribattuto su Costa che, a pochi metri dalla porta, calcia ampiamente a lato

7’ Settimo minuto e gol del numero 7 Messina, che raccoglie un cross alto con un ottimo tiro al volo e trova la rete che rompe il ghiaccio. Che super inizio per la squadra di Monti

6’ Indemoniata la San Francesco, che ha già avuto 3 occasioni limpide per trovare il gol. Rossignolo calcia dall’interno dell’area, un tiro preciso e piazzato ma Siri si immola e butta in corner

4’ Altra super occasione per i padroni di casa, sempre Totaro che serve Rossignolo , il numero 9 calcia e il pallone sfila di pochissimo a lato

2’ Parte subito forte il San Francesco, Totaro riesce ad infilare un passaggio filtrante perfetto per Messina che, lanciato a rete, vede uscire il portiere e tenta il pallonetto: pallone fuori di uno spillo

1′ Inizia il match, palla per il Plodio

Primo tempo

Loano. Buon pomeriggio cari lettori e benvenuti alla webcronaca live di San Francesco vs Plodio. Prima in casa per la compagine loanese dopo aver raggiunto il tanto ambito primo posto: oggi avrà la grande possibilità, davanti al suo pubblico, di allungare in classifica in caso di vittoria. Punti fondamentali anche per il Plodio che non è piazzato benissimo in classifica: 10 punti con Altarese e San Filippo Neri e zona play-out ad un passo, vincere oggi è fondamentale per salire a metà classifica ed essere più sereni.

Sta per iniziare il match, ecco le formazioni ufficiali:

San Francesco: 1 Ceccarini, 2 Zeggio, 3 Scannapieco, 4 Pastorino, 5 Bianco, 6 Illiano, 7 Messina, 8 Totaro, 9 Rossignolo, 10 Rolon, 11 Caneva. A disposizione: 12 Scola, 13 Fumagalli, 14 Rossello, 15 Badoino, 16 Intili, 17 Bianco, 18 Rembado, 19 Protti, 20 Antonelli. Allenatore: Monti Ivan

Plodio: 1 Siri, 2 Gallo, 3 Ferraro, 4 Di Mattia, 5 Sanna, 6 Scarsi, 7 Resio, 8 Briano, 9 Costa, 10 Luongo, 11 Riolfo. A disposizione: 13 Diamanti G, 14 Diamanti D, 16 Rossi, 17 Gioffrè, 18 Spinardi. Allenatore: Roso Dario

Arbitra la signora Samanta Saffioti della sezione di Genova.