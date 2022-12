Calcio: Pinerolo-Vado 1-1, il gol di Ropolo (VIDEO)

Pinerolo-Vado 1-1 (55′ Costantino – 32′ Ropolo)

Pinerolo (Torino). Nella diciannovesima giornata – ultima d’andata – del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado viene fermato 1 a 1 in trasferta sul campo del Pinerolo.

I rossoblu – su un terreno di gioco reso pesante dalle condizioni climatiche invernali – si portano in vantaggio a metà primo tempo, grazie a una rete del difensore Ropolo dagli sviluppi di un corner. Nel primo tempo, disputato sostanzialmente a una metà campo e una porta, si segnalano almeno 3 occasioni nitide non sfruttare dai liguri

La squadra allenata da mister Marco Didu (in foto), nel secondo tempo non riesce però ad amministrare il vantaggio, venendo raggiunta a inizio ripresa da locali – come spesso accaduto – sull’unica disattenzione difensiva (da calcio piazzato). Nel finale i vari tentativi di riportarsi in vantaggio risultano vani e il dominio territoriale del Vado non si trasforma concretamente nei tre punti.

Cinque pareggi di fila in trasferta dunque per i rossoblu (Fezzanese-Vado 2-2, Bra-Vado 0-0, Sanremese Vado 1-1, Castanese-Vado 1-1); l’ultimo successo esterno datato 16 ottobre, a Stresa (2-3). Due mesi fa.

Oggi, al giro di boa, l’ennesimo “x”, contro il Pinerolo – squadra neopromossa a ridosso della zona Play-out – congeda la compagine del presidente Franco Tarabotto a un Natale agrodolce.

Il Vado chiude pertanto il girone di andata al 5° posto in classifica con 31 punti all’attivo.

La Sanremese seconda 4 lunghezze davanti, ma con due partite in meno. Tempo di un primo bilancio. All’evidenza delle gare disputate, una situazione generale che pare probabilmente al di sotto delle potenzialità della rosa.

A seguire le immagini del gol del Vado, fornite da Nicolò Costa.

0-1, Ropolo (31° minuto)