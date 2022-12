Calcio, Pietra. Dalla fiducia nascono i gol. Dominici conferma: “Ambiente spettacolare”

Video di Franco Rebaudo, foto di Matteo Pelucchi

Pietra Ligure. Con la cinquina di domenica al Ventimiglia, i biancocelesti arrivano a dieci risultati utili consecutivi. Inoltre c’è il primo posto in solitaria per via del pareggio della Praese in casa del Soccer Borghetto.

Che la rosa di Pisano sia al quanto strutturata tra i vari reparti non c’erano dubbi, soprattutto in quello offensivo che già lo scorso anno era la forza in più della manovra. Ma c’è un fattore importante da sottolineare tra i vari elementi d’attacco, ovvero quello di aver saputo aspettare un giocatore come Enrico Dominici, ex Ceriale e Golfo Dianese voluto fortemente dal tecnico biancoceleste. Il primo gol della sfida frontaliera è stato proprio il suo.

“Questa è stata la nostra miglior partita – racconta Dominici -. Andare a giocare a Ventimiglia è sempre stato difficilissimo, loro poi sono una bella squadra. Essere sul 3-0 in così poco tempo vuol dire tanto. Tranne per quella sciocchezza del rigore, abbiamo amministrato bene il vantaggio, creando tanto e non rischiando assolutamente nulla. Anche a livello emotivo non era semplice per me, essendo il posto in cui mi sono trovato meglio in assoluto. Però poi in campo bisogna cercare sempre di fare i tre punti anche contro squadre a cui vuoi bene, soprattutto per il tipo di campionato che stiamo facendo quest’anno“.

Ed proprio su quest’ultimo punto c’è il commento sull’ottimo periodo di forma dei biancocelesti, specificando un aspetto particolarmente importante: “Dall’inizio ad ora non è cambiato assolutamente niente dal punto di vista mentale. I ragazzi dell’anno scorso probabilmente avevano qualche pressione di troppo addosso, il calendario non è stato d’aiuto con le diverse assenze che avevamo in quel momento. Tuttavia siamo sempre stati consapevoli dei nostri mezzi a nostra disposizione, quindi c’è stata una grande reazione e ora la classifica è quella giusta“.

L’attaccante classe 1997 era reduce da un operazione al ginocchio e nella preparazione estiva ha avvertito ancora dolori. Poi lo strappo e uno stop di un altro mese. Ma, come detto, la fiducia del sodalizio non è mai mancata per un momento e ora lui stesso può pensare a quel periodo come parte del proprio passato: “Reggere mentalmente è stato davvero difficile però l’ambiente del Pietra Ligure ha fatto il possibile, e l’impossibile, per potermi aiutare al meglio. Ringrazio tanto Deiana e Benso per avermi permesso di tornare a giocare in tempi molto più brevi, standomi costantemente dietro. In più un ringraziamento alla mia fidanzata per essermi sempre stata vicina”.

La conferma di quanto Dominici non sia mai stato lontano dai pensieri pietresi è nel suo pensiero sull’ambiente: “Spettacolare. Sono arrivato conoscendo già qualche giocatore e ora posso dire che sono tutti quanti ragazzi d’oro. Vado d’accordissimo con il mister e la società è presente in tutto e per tutto. Quando si arriva al campo non manca mai niente, ci si sente come dei professionisti. In questo momento farei fatica a trovare un solo difetto a questo ambiente“.

Più volte Pisano ha dichiarato di essere innamorato calcisticamente di lui. Questo apprezzamento incondizionato è un’altra dimostrazione che l’attaccante ammira particolarmente: “Devo ringraziarlo perché non è da tutti puntare ancora tanto su un giocatore che sta fuori per tre mesi abbondanti. Sono parole che mi fanno davvero piacere. I gol? Beh, ne ho segnati 3 in 4 partite da titolare tra campionato e coppa: come rapporto non è così male!”

“Devo cercare di stare tranquillo e dare una mano ad una squadra che, con o senza di me titolare, è veramente forte – continua Dominici -. L’arrivo di Blanstein ci sta perché, se si vuol fare un campionato importante, è giusto avere una rosa di valore e penso che lui ci darà una grossa mano. Io sarò sempre pronto a dimostrare il mio valore, senza dimenticare un giocatore come Mehmetaj che è partito alla grande. Rovere e Insolito? Quando sono andato a firmare avevo chiesto espressamente di poter giocare con loro due. Uno sta segnando un po’ di più, l’altro ne sta facendo fare a valanga ogni domenica. Non so se ci siano calciatori più forti di loro tra questa categoria e quella superiore“.

Ma qual è l’obiettivo di Enrico Dominici per la sua ripartenza? Lui risponde fermamente: “Non sono la persona a cui interessa leggersi per i gol che fa. Spero di ripagare tutta la fiducia che mi è stata data e arrivare tutti insieme a concludere l’anno nel migliore dei modi“.