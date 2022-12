Calcio, la San Francesco batte il Plodio e consolida il primo posto. Rossignolo e Messina: “Trovarsi sulla vetta della classifica è bellissimo”

Loano. Terminata domenica la partita tra San Francesco e Plodio, match vinto dai padroni di casa per 3 a 0 e condotto dai rossoblu fin dai primi minuti di gioco: primo gol con Messina e secondo gol arrivato dopo pochi minuti da Rossignolo.

Ottimo il lavoro svolto dai ragazzi di Monti, che, grazie ad un Pablo Rolon molto ispirato, hanno trovato con facilità la via della rete: “Ho notato lo sguardo di Pablo – ci racconta Messina – e mi sono tuffato in area, la conclusione è venuta poi da sè”. Colpo di testa invece di Rossignolo che arriva sempre da un assist del numero 10 rossoblu ma su punizione: “Oggi Rolon era davvero in forma, è stato fondamentale trovarci subito sul 2 a 0 ed incanalare la partita nel verso giusto”.

La squadra si trova già da 2 giornate in cima alla classifica e domenica hanno potuto consolidare questo primo posto davanti ai propri tifosi: “Trovarsi sulla vetta della classifica è bellissimo ma non facile: abbiamo dimostrato che meritiamo di trovarci in questa posizione, sappiamo di essere una buona squadra, ma il campionato è ancora lungo”.

E’ risaputo però che i campionati non si vincono dall’oggi al domani, la pazienza e il duro lavoro sono le migliori armi per non incappare in scivoloni: “E’ ancora molto lunga, iniziare già a parlare di vittoria finale ora potrebbe essere un errore: noi ora siamo lì e vogliamo starci, ma ci penseremo seriamente più avanti, ogni domenica è una battaglia e nessuno ci regala niente, dobbiamo dimostrare di meritarcelo. Essere ambiziosi ci porta dove siamo ora, ma il nostro segreto – ci dice Messina – è non parlarne”.