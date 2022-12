Calcio in lutto per la scomparsa di mister Stefano Cassaro

Le squadre, soprattutto i settori giovanili dell’Albenganese, si raccolgono in lutto per ricordare mister Stefano Cassaro, deceduto questa notte. Era stato allenatore prima con il settore femminile della Baia Alassio, per poi concentrarsi sui settori giovanili di San Filippo, Baia Alassio e Cisano.

Quest’ultimi hanno ricordato la sua tenacia, con un messaggio sui social: “Ciao mister e grazie per l’uomo che sei stato“.

Anche il club alassino ha voluto commemorare la perdita: ” La mattinata è stata funestata dalla triste notizia della scomparsa, dopo lunga malattia, del nostro Mister Stefano Cassaro. La Baia Alassio è vicina alla famiglia in questo momento di immenso dolore ed è vicina alla moglie Angela, a figli Diego (giocatore della Baia Alassio) e Aurora”.