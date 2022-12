Calcio: il Vado nell’anticipo piega l’Asti (2-1) e torna a sorridere

Vado-Asti 2-1 (21′ Lo Bosco, 31′ Manno – 26′ Gomez)

Vado Ligure. Nella diciottesima giornata del campionato interregionale di Serie D, girone “A” – penultima del girone d’andata nonché penultima prima della sosta natalizia – il Vado torna al successo dopo ben cinque gare senza vittorie (tre pareggi e due sconfitte), superando 2 a 1 a domicilio l’Asti.

Tutti i gol avvenuti nella prima mezz’ora di gioco. Ad aprire le marcature per i locali è stato Lo Bosco. Alla momentanea nuova parità dei piemontesi (Gomez) ha dunque subito risposto Manno – dagli sviluppi di un calcio da fermo – chiamato a sostituire lo squalificato Capra e al secondo centro consecutivo.

Nel secondo tempo il Vado difende senza fronzoli il vantaggio, andando anche vicino al tris in pieno recupero e ritrovando così la gioia dell’intera posta in palio. Una risposta a cui la squadra di Didu era chiamata dopo un periodo difficile e nervoso. I rossoblu salgono pertanto a 30 punti. Mercoledì gara in trasferta a Pinerolo, ultimo impegno dell’anno solare.

Vado: Ascioti, Codutti (75′ Tinti), De Bode, Bane, Spanu, Castelletto (75′ Mele), Capano, D’Iglio, Di Renzo (78′ Cenci), Lo Bosco (83′ Bingo), Manno (49′ Ropolo)

A disp.: Fresia, Calcagno, Ghigliotti, Casazza. All.Didu

Asti: Brustolin, Legal, Picone, Toma (71′ Insolito), Gomez, Venneri, Vergnano (63′ Kerroumi), Tomella, La Marca, Plado, Azizi

A disp. Cabella, Ottone, Sow, Scala, Licco, Fioccardi, Pinto. All. Boschetto