Calcio, il Savona aggrappato a Quintavalle: “Mio goal irregolare, mi vergogno per non averci creduto dall’inizio”

Quante emozioni ieri all'”Augusto Briano” del Santuario. Il Savona sembrava ormai sul punto di collassare: sotto di due goal e con l’uomo in meno. La terza sconfitta consecutiva pareva avvicinarsi mentre sugli spalti i tifosi contestavano la proprietà romana: “Cittadino ma mai di Savona”. Il tutto condito dal rigore sbagliato da chi fino a quel momento era stato in molte occasioni il salvatore della squadra, Riccardo Quintavalle.

Tuttavia, questo Savona malconcio e a cui il mercato ha fornito una rosa ancora più risicata, quattro partenze a fronte di due arrivi, è riuscito a trovare la forza per pareggiare, tenendo così gli azzurrogranata dietro in classifica. Un punto ottenuto anche grazie a un goal che ha scatenato le proteste degli ospiti. Lo stesso Quintavalle ammette a margine della gara di essere stato in fuorigioco.

“Abbiamo ottenuto un risultato importante dopo due sconfitte consecutive – commenta il capitano biancoblù -. Era la prima partita di un gruppo nuovo. Ci chiedevamo se fosse possibile ripetere quanto fatto nei mesi scorsi senza tre giocatori importanti come Brema, Pondaco e Matarozzo. Sono arrivati due giovani come Bruzzone e Kuci. Oggi è iniziata male, mi scuso con i compagni perché all’inizio sono stato io il primo a non crederci. E di questo me ne vergogno. Ma oggi alla fine abbiamo visto che non c’era nulla da ricostruire, ci hanno trascinato i più giovani”.

Non sono mancati momenti di tensione con gli avversari: “Io e Daniele Saltarelli oggi abbiamo fatto un po’ di parole ma da ‘piccoli’ ne abbiamo passate tante insieme. Penso di aver segnato palesemente in fuorigioco. Gli episodi hanno girato a nostro favore. La Vadese è un’ottima squadra, che paga un inizio di campionato negativo. Chiedo scusa ai mister Tony e Daniele Saltarelli perché mi sono fatto un po’ trascinare dal nervosismo”.

Tante critiche alla proprietà ma i tifosi non hanno mai nascosto l’apprezzamento per il gruppo squadra di quest’anno. Dopo la partita, i giocatori hanno preso parte al rinfresco insieme ai supporter. Visto i repentini cambi di strategia societari, che hanno portato a ribaltoni in seno alla rosa, Quintavalle preferisce non parlare di traguardi: “Penso sia difficile parlare di obiettivi. Non ho creduto di poter regalare una gioia ai tifosi. Il ringraziamento particolare lo voglio fare ai sedici ragazzi che sono rimasti. In particolare, a Carlo Porta. Penso sia ‘fulminato’ a rimanere in questa situazione”.

Sembra distante il giorno in cui gli scarpini verranno riappesi al chiodo: “Il prossimo anno ognuno farà le sue scelte. Io mi occuperò dei bambini ma non di calcio, tornerò ad allenare i bimbi della Quiliano Bike. Per quanto concerne il calcio, ho dimostrato di poter stare ancora in campo. Nel calcio, se proseguirò, lo farò da giocatore. Proviamo a finire il campionato al meglio”.

Come allenatore soltanto se richiesto da mister Frumento: “A inizio anno mi sono messo a disposizione del mister. Alla prima di Coppa Liguria sono sceso in campo perché eravamo in 11. Avrei dovuto dare una mano al mister come secondo, aveva bisogno di una persona fidata. Andrò in panchina solo se mancherà il mister per impegni personali”.