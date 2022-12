Calcio, Finale. Il saluto di Elvis Metalla: “Auguro il meglio a tutti”

Finale Ligure. “Mi dispiace che il rapporto con la società, per svariati motivi, sia andato a concludersi. Auguro a tutto l’ambiente di raggiungere il proprio obiettivo”.

Così ha voluto esprimersi Elvis Metalla dopo la separazione ufficiale dal Finale, annunciata qualche ora fa assieme ad altri cinque addii. Una piccola parentesi di metà stagione, con due soli gol realizzati e lontano dalla sua miglior forma.

Tuttavia le motivazioni per rimettersi in discussione non mancano affatto per il classe 1999: “Sto valutando un po’ le richieste che ho per decidere al meglio dove concludere il campionato. Ho voglia di fare bene, ci tengo alla mia carriera calcistica“.

Infine un ringraziamento rivolto a tutti i suoi ex compagni di squadra: “Si è instaurato un buon rapporto collettivo nel corso di questi ultimi mesi. Auguro ad ognuno di loro di poter fare bene e che tutti insieme possano raggiungere la salvezza”.