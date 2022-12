Calcio: il Vado non sa più vincere, stoppato anche dalla Castanese (1-1)

Castanese-Vado 1-1 (11′ Costa – 47′ Manno)

Secondo tempo:

90’+5 Fischio finale: Castanese-Vado 1-1.

90’+2 Vado in attacco, contropiede 3 vs 3 scaturito da un errore a centrocampo di Greco.

Di Renzo, ricevendo da ottima posizione di tiro, viene però murato da un difensore locale.

90′ Quattro minuti di recupero.

79′ Vado (due volte ravvicinate) a due passi dal vantaggio. Angolo dalla sinistra, parabola arcuata. Sponda aerea di De Bode. Da due metri nell’area piccola – per ben due volte – né Lo Bosco (entrato nell’ultima mezz’ora), tantomeno Di Renzo riescono a ribadire in rete. Di Lernia salva incredibilmente in entrambe le circostanze.

75′ Occasione Castanese. Errore di Bane in disimpegno. Urso si invola a sinistra e dal fondo mette in mezzo.

Rancati, da poco entrato, da pochi passi non riesce a trovare la deviazione vincente sotto porta.

70′ Opportunità Vado. Punizione dal fondo destro, vicino alla bandierina del corner. Va D’Iglio. Il portiere Di Lernia smanaccia in mischia.

Sulla respinta un giocatore vadese, non meglio identificato, manda alto a botta sicura.

64′ Bingo serve Cenci – appena entrato – dal limite. Il centrocampista vadese salta due avversari e calcia. Di Lernia fa sua la sfera.

60′ Occasione Vado dalla parte opposta. Ripresa sicuramente più entusiasmante. Di Renzo prende posizione nel cuore dell’area e, da centravanti, indirizza verso la porta. Di Lernia si oppone, d’istinto, salvando coi piedi.

58′ Castanese vicina al vantaggio, con una situazione piuttosto rocambolesca. Tiro cross effettuato da Ndiaye dalla destra. La traiettoria sorprende Ascioti, stampandosi sulla traversa.

Sul prosieguo dell’azione Battistello, non di molto, manda alto dal limite.

52′ Castelletto tenta una difficile acrobazia in area. Fuori misura.

47′ GOL VADO! Appena rientrati dagli spogliatoi. Lancio col contagiri da trenta metri di D’Iglio. Manno riceve la sventagliata sulla fascia sinistra, stoppa a seguire e si presenta in area. Infilando Di Lernia con un rasoterra in diagonale. Il pallone tocca il palo e finisce in rete.

Gli ospiti pervengono pertanto a un corretto pareggio. Come già sottolineato nel primo tempo; non vi era stata, finora, una squadra superiore all’altra. 1-1.

La sfida riprende alle ore 16:02.

Primo tempo:

45’+1 Fine primo tempo: Castanese-Vado 1-0.

45′ Un minuto di recupero.

40′ Un primo tempo che, volgendo al termine, può rispecchiare a pieno la situazione attuale del Vado. Spento in attacco, ma punito oltre il riscontro del campo.

Prima frazione soporifera. Seppur con un leggerissimo predominio territoriale del Vado, sostanzialmente da 0 a 0.

Trascorsa la mezz’ora. Il Vado mantiene prevalentemente il possesso, senza rischiare nulla (il portiere rossoblu Ascioti non ha ancora toccato palla). La squadra allenata da Didu, di contro, non si è ancora proposta convintamente in attacco.

In una partita fin qui, episodio aleatorio del gol a parte, bloccata e avara di spunti.

22′ Di Renzo si gira a centro area e calcia. Di Lernia si distende e blocca.

11′ GOL CASTANESE! Al primissimo affondo dei locali, dopo dieci minuti di contenimento. Ormai è l’usuale leitmotive. Alla prima conclusione (spesso l’unica) degli avversari il Vado deve incassare. Costa riceve dal vertice sinistro dell’area. E col destro pennella un bellissimo tiro a giro. Il pallone, a rientrare, si infila preciso sotto al sette. 1-0.

L’incontro comincia alle ore 15:03.

Il Vado si schiera col 4-3-3. Ascioti tra i pali. Tinti e Spanu (nuovamente titolare) terzini; Bane e De Bode i centrali difensivi. D’Iglio davanti alla difesa. Mele e Castelletto le mezzeali. Manno (Capra squalificato tre giornate) e il nuovo arrivato Bingo (preferito a Lo Bosco), esterni offensivi a supporto del centravanti Di Renzo.

Tabellino:

Castanese: Di Lernia, Grieco, Romolino, Arrigoni, Sorrentino, Becchi, Ndiaye, Battistello, Costa (69′ Roncati), Urso, Manfré (61′ Latini)

A disp.: Tota, Gatelli, Foglio, Boccadamo, Salducco, Fachini, Milani. All. Molluso

Vado: Ascioti, D’Iglio, De Bode, Tinti (65′ Lo Bosco), Castelletto (65′ Cenci), Di Renzo, Manno (72′ Capano), Mele (59′ Codutti), Bane, Spanu (90′ Casazza), Bingo (72′ Ropolo)

A disp.: Cirillo, Calcagno, Ghigliotti, Casazza. All. Didu

Arbitro: Giacomo Rossini (Torino). Assistenti: Federico Maria Pastore (Collegno) e Albulen Muca (Alessandria)

Note: Pomeriggio fresco, terso e soleggiato. Fondo d’erba naturale in pesanti condizioni. Ammoniti: Di Renzo (V). Angoli 1-7 per il Vado.

Castano Primo (Milano). Diciassettesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone A (terzultima del girone di andata). Il Vado è di scena in trasferta, in Lombardia, sul campo della Castanese (provincia di Milano). Fischio d’inizio questo pomeriggio, ore 15:00.

Rossoblu chiamati a riscattare la brutta sconfitta patita contro il Legnano (0-2) e in generale invertire la rotta in un momento negativo (due punti nelle ultime quattro partite). A causa del quale i vadesi, con 26 punti, sono scivolati al 4° posto in classifica, sprofondando a un siderale – 17 dalla vetta.

Le ambizioni da primato, complice un Sestri Levante sorprendente e inarrestabile, sono state pertanto ridimensionate. La gara odierna, a tre turni dal giro di boa, potrà fornire a tal proposito indicazioni circa le intenzioni del Vado. Disputare un girone di ritorno per centrare un piazzamento Play-off o iniziare a programmare già la stagione del prossimo anno.

Una sfida inedita quella contro la Castanese, matricola neopromossa. I lombardi, maglia nero verde, stanno ben approcciando la categoria. Trovandosi – con 22 punti – solo 4 lunghezze sotto i vadesi, nel gruppone centrale, a ridosso della zona Playoff.