Calcio, Cairese. Lorenzo Ceppi approda alla Sampdoria

Cairo Montenotte. Il sodalizio gialloblù punta molto sul proprio Settore Giovanile, considerando anche la giovane età della Prima Squadra, tra giocatori “di casa” e altri prelevati e fatti crescere da altre realtà.

Ieri è arrivata una gioia particolare per l’intero ambiente, ovvero il tesseramento alla Sampdoria di Lorenzo Ceppi, portiere classe 2006 nel giro dello spogliatoio di Diego Alessi.

“Lorenzo è un ragazzo che abbiamo visto crescere e ha sempre creduto in noi – commenta con soddisfazione il DG Franz Laoretti ai microfoni del club -. Per l’ambiente Cairese è qualcosa di incredibile e vogliamo augurare che il suo nome si possa far parlare a lungo di sé”.

Dello stesso avviso, naturalmente, c’è il preparatore dei portieri gialloblù Federico Marini: “Non è assolutamente una chiamata scontata, quindi è stato premiato il giocatore e il progetto della nostra società. Lorenzo ha tutte le capacità per fare bene e può solo che migliorare in un ambiente professionistico come quello della Samp”.