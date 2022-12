Calcio, Cairese. Giribone punta sul gruppo: “A Cairo lo spogliatoio è unito”

Cairo Montenotte. Con la vittoria di domenica contro il Baiardo, la squadra di Diego Alessi si è riportata al terzo posto in classifica. Una rosa molto giovane nel suo complesso che, nel corso delle ultime settimane, ha perso due elementi di esperienza come Saviozzi e Anselmo. Insomma, la sconfitta contro l’Arenzano è stata una pagina negativa di un libro scritto ancora per metà.

“La tipica giornata storta, come quella che abbiamo avuto lo scorso anno contro l’Albenga dopo aver perso a Fezzano – la definisce il direttore sportivo gialloblù, Matteo Giribone -. Il periodo non è stato del tutto semplice, però con l’Imperia e il Baiardo la squadra ha ripreso a fare quello che ha sempre fatto, anche in maniera importante. Domenica i ragazzi hanno avuto una grande reazione allo svantaggio, a dimostrazione che lo spogliatoio è assolutamente unito. Se non ci fosse questa compattezza non credo che avremmo mai vinto una gara del genere”.

“Quest’anno la Cairese è una squadra giovane – rimarca Giribone -. Prima che entrasse la famiglia Boveri avevamo perso tanti giocatori esperti e siamo stati bravi a sostituirli con dei ragazzi di uguale valore. Essere ad un punto dalla seconda in classifica, ovvero la sorpresa del campionato, mi sembra sia un risultato positivo. Ci sono società con ambizioni diverse che in questo sono dietro di noi. Non abbiamo l’obbligo di stare in alto, bensì di svolgere un campionato divertente e lo stiamo facendo restando in scia con le prime della classe“.

Vedere un campionato con ben sei squadre nel giro di tre punti non è del tutto comune, ma l’Albenga sembra proprio starne svolgendo uno a sé. Da Cairo arrivano parole di stima: “A luglio non si sapeva bene che campionato dovesse fare e sono stati in grado di creare in poco tempo una squadra davvero importante, ora in grandissima fiducia. Bisogna soltanto fargli tantissimi complimenti perché sta facendo qualcosa di pazzesco, meritandolo sul campo“.

Con Galli e Lazzaretti in ripresa dall’infortunio, l’ingresso di rosa del classe 2003 Matteo Ordisci potrà essere un’ulteriore arma in più per Alessi: “Diego lo ha fatto giocare subito titolare ed è stato uno dei migliori in campo. Si tratta di un ragazzo che ha enormi qualità. Ma noi abbiamo la fortuna di avere un allenatore e uno staff tecnico che riescono a tirare fuori il massimo dai giocatori, soprattutto dai giovani“.

Il mercato chiude il 23 dicembre e l’obiettivo della società è sempre stato quello di portare al proprio mister giocatori funzionali per il suo stile di gioco. In giro si mormora di un interesse per Elia Zunino, l’ex bomber del Pietra Ligure e stamane svincolatosi dal Serra Riccò. Il dirigente risponde così: “Non confermo e non smentisco, siccome la Cairese in questo momento sta cercando anche un attaccante. Il nome di Zunino è uno dei più importanti del panorama calcistico ligure, a chi non piacerebbe averlo? La punta deve fare gol e lui negli ultimi anni è sempre andato in doppia cifra. Quindi sì, è un profilo che stiamo valutando ma è così anche per altri calciatori“.

Una visione futuribile che l’ambiente Cairese vuole avere in tutte le sue sfaccettature: “Con l’ingresso della nuova società è ulteriormente aumentata. Ora puntiamo ad avere una squadra che possa fare un campionato di livello in Eccellenza ma che, al contempo, sia pronta per disputare la Serie D. I numeri degli ultimi sei anni parlano a favore della Cairese, con gruppi importanti. In questo momento, nonostante i cambiamenti, siamo sempre a giocarci le prime posizioni. Con il mercato c’è proprio l’idea di una programmazione, ovvero prendere giocatori che non staranno con noi solo per i prossimi, ma proprio negli anni avvenire. Io ho una grande fiducia e sono convinto che il tempo ci darà ragione“.