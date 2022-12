San Francesco Loano. Burastero elogia la squadra dopo la vittoria contro il Plodio: “Ragazzi eccezionali”

Loano. Terminata nella giornata di ieri la partita tra San Francesco e Plodio, col risultato di 3 a 0 per i padroni di casa: primo posto ancora saldo, con Camporosso, Pontelungo, Aurora e Andora (con una partita in meno) ad inseguire. La lotta al vertice si fa sempre più avvincente e i ragazzi di Monti hanno dimostrato, davanti ai propri tifosi, di avere tutte le carte in regola per meritarsi la cima della classifica.

Come ci ha spiegato anche il DS del club, Burastero: “Siamo stati bravi fin dall’inizio ad impostare il match sulla carreggiata giusta: più incisivi nel primo tempo, ma i ragazzi oggi sono stati eccezionali: la partita è stata ben interpretata, complimenti al Plodio, è una squadra molto attrezzata”.

Prossimo match contro l’Argentina, ultima contro prima in classifica: “Non esistono match facili: noi dobbiamo sempre affrontare le partite con la mentalità giusta. Siamo primi in classifica, sicuramente vorremmo continuare così, ma partite facili non esistono in questo campionato”.

Mercato invernale aperto e prima cessione per il club, Insolito ha lasciato la San Francesco in direzione Andora: “Personalmente, sono molto dispiaciuto per l’uscita di Insolito, lui è stato uno dei pilastri da cui siamo ripartiti l’anno scorso: c’è molto rammarico e non posso che mandargli un grosso abbraccio, gli voglio molto bene, per lui le porte della San Francesco saranno sempre aperte. Per quanto riguarda noi invece, come ha detto anche il mister in settimana, non opereremo sul mercato”.