Calcio, Albenga. Un 2022 movimentato ma esaltante: primato, stabilità e tanto entusiasmo

Primo posto in classifica, un distacco di undici punti dalla seconda e un ambiente davvero entusiasta: l’Albenga sta vivendo una favola. Diversi protagonisti sono cambiati nel corso dell’anno solare, ma la voglia di un lieto fine è sempre più alta in terra ingauna.

Traballanti ma uniti (e forti)

L’inizio del 2022 dell’Albenga Calcio è stato decisamente turbolento. Non tanto per i risultati sportivi, potendo contare su una rosa di valore tra elementi d’esperienza e giovani interessanti. Infatti, è stata la stagione di lancio dei gemelli Graziani, ora tra i trascinatori della squadra di Buttu. Il lato negativo stava nei frequenti problemi di gestione societaria che hanno caratterizzato tutta l’annata 2021/2022. A fine gennaio c’è stato il primo vero scossone con le dimissioni di mister Alessandro Lupo e del vice Matteo Fiani. I due hanno comunicato questa decisione alla stampa dopo la vittoria contro l’Arenzano, ma lo spogliatoio già ne era a conoscenza prima.

“Nel momento in cui non si sente più la possibilità di incidere da un punto di vista emotivo non si può fare altro se non tirarsi indietro” aveva spiegato Lupo a Mixed Zone, evidenziando quanto la situazione iniziasse a diventare complicata giorno dopo giorno.

Al suo posto è arrivato Flavio Ferraro, una soluzione di esperienza che la vecchia società non ha voluto farsi scappare. Con “Baffo” gli ingauni concluderanno la stagione regolare al secondo posto sotto la Cairese e con un playoff disputato a buoni livelli, chiudendo al quarto posto nel girone playoff per andare in Serie D. Le condizioni per la promozione ci sarebbero state? Questo è difficile a dirsi, tuttavia le settimane seguenti sarebbero state decisive per un’altra questione: quella societaria.

Colla si stacca, da Savona arriva Marinelli

Una trattativa durata quasi un mese. Dopo tre anni di presidenza, Claudia Fantino e Gianpiero Colla hanno lasciato l’Albenga Calcio. Le squadre costruite sono sempre state più che buone, ma i problemi gestionali ed economici erano troppi, compresa l’amministrazione del settore giovanile. Certo è che il Covid è stata una bella mazzata per l’ex sodalizio.

Al “Riva” ecco comparire Simone Marinelli sotto “Someone You Loved” di Lewis Capaldi, ancora scottato dalla deludente annata di Savona ma con l’obiettivo di rimettersi immediatamente in discussione. Uno staff dirigenziale completo e la componente tecnica guidata dalla sua primissima mossa da presidente bianconero: Pietro Buttu. Il suo ritorno all’Albenga era un matrimonio che prima o poi si sarebbe dovuto fare, essendo stato giocatore e, soprattutto, essendo ingauno. In più tante iniziative per rendere ancora più vivo il legame tra ambiente e club come la tessera sostenitore e il pagamento da parte del presidente dell’ingresso in alcune trasferte. Tra le promesse, quella della tettoia per fornire al Riva la copertura.

Un mercato intelligente

Le risorse a quel punto c’erano, quindi per l’Albenga era necessario muoversi alla svelta. Tuttavia non è stata una spesa raffazzonata. Partiamo dalle conferme. Era importante trattenere tutti quei giovani che avevano ben figurato con Lupo e Ferraro: Beluffi, Gibilaro, Barisone e altri giocatori della Juniores di prospettiva come Mariani e De Boni per esempio. La ciliegina? Avere ancora in rosa Thomas e Gabriel Graziani.

Per la porta è arrivato un portiere di categoria superiore come Radu Mitu, ma altrettanto futuribile è puntare anche su un giovane di prospettiva come Tommaso Scalvini. Stefano Ancona come preparatore è sicuramente un valore in più per la squadra bianconera.

Davanti a Radu e Scalvini si sono aggiunti i giovani D’Arcangelo dal Pietra e Favara dal Vado. Mentre ad affiancare l’esperienza di Gargiulo c’è il duo De Benedetti-Scarrone che Buttu ha conosciuto molto bene nel suo decennio trascorso a Finale. Nel mercato invernale è arrivato anche Mirko Moi, un segnale di non voler tralasciare nulla nonostante il distacco.

Il centrocampo vede Costantini come perno del gioco e con un Grandoni in grande spolvero a fare bene entrambe le fasi. Anselmo è un’altra vecchia conoscenza di Buttu, un corridore dotato di una buona tecnica: i tifosi già lo hanno denominato “il treno”. Così come Garibbo, lui più al centro del gioco e pronto a dire la sua quando chiamato in causa. Un reparto che con Gabriel Graziani ha davvero una completezza di pensiero.

Davanti c’è il capocannoniere del campionato, ovvero il gemello Thomas, affiancato dall’esperienza di Santiago Sogno e dell’ex Lazio Claudio De Sousa. Proprio come per Moi, il club bianconero ha voluto dare un’ulteriore aggiunta al reparto con il ritorno di Leonardo Di Salvatore.

Insomma, se si considera il forte legame all’interno del gruppo squadra, allora si può dire che l’Albenga sia stato costruito in maniera davvero intelligente.

Calma e continuità per sognare la Serie D

Fino alla decima giornata a punteggio pieno, gli ingauni non potevano auspicare ad una partenza migliore di questa: 13 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte per un totale di 40 punti. Prestazioni accorte e di qualità con un bel collegamento tra reparti.

Quella di Buttu dalla panchina è un’altra voce che si aggiunge a quella di un’ambiente in fiducia e che, da questo 2023 in avvicinamento, si aspetta di poter essere sempre entusiasta per la squadra della propria città. All’Albenga ora il compito di continuare a recitare il ruolo da prima della classe fino ad aprile/maggio, i mesi dei verdetti.