Cairo, un biglietto gratis della lotteria: i commercianti del centro storico premiano i clienti per Natale

Cairo Montenotte. Incentivare il commercio durante le festività natalizie attraverso una lotteria gratuita. È questa l’iniziativa intitolata “A Natale sogna con noi”, lanciata dal Consorzio “Il Campanile”, con l’obiettivo di premiare i clienti e fidelizzarli ulteriormente.

Agli avventori più “meritevoli” e assidui, fino al 31 dicembre, infatti i negozianti regaleranno un biglietto contenente un numero. Per scoprire se sarà quello fortunato bisognerà attendere il giorno dell’Epifania (6 gennaio), quando avverrà l’estrazione.

A partecipare alla lotteria sono tutte le 68 attività del centro storico aderenti al Consorzio. Acquistando scarpe, abbigliamento, oggettistica, dolciumi, oppure semplicemente bevendo un caffè o un aperitivo, si potrà dunque essere tra i possibili vincitori degli otto premi in palio.

Il più ambito, ovviamente, il numero uno: un televisore da 55’’, seguito da una macchina per il caffè e un aspirapolvere di un noto marchio inglese. Nella lista non mancano delizie locali e oggetti per la casa.