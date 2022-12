Cairo: “Liberare piazza XX Settembre e piazza Garibaldi”, la mozione della minoranza

Cairo M. La scelta di avvallare un progetto di recupero di piazza della Vittoria che non permetta la ricollocazione dell’area mercatale è sbagliata”. Così i consiglieri comunali di minoranza a Cairo Montenotte sul progetto di restyling previsto dal Comune, sul quale è stata presentata una mozione dall’opposizione consiliare.

“Abbiamo peraltro avanzato proposte operative, non condivise da questa amministrazione, al fine di evitare che ogni giovedì, in occasione del mercato, sia piazza XX Settembre che piazza Garibaldi vengano integralmente chiuse al traffico” affermano gli esponenti del gruppo “Più Cairo”, Fulvio Briano, Alberto Poggio e Renzo Berretta.

“Appare oramai evidente come l’impossibilità di fruire di piazza della Vittoria per molte manifestazioni e fiere, impegni sempre più l’utilizzo di piazza XX Settembre e piazza Garibaldi”.

“Tale situazione rende, a nostro modo di vedere, necessario avviare un percorso di condivisione con le associazioni dei commercianti del centro storico, con i cittadini residenti e con i proprietari degli esercizi commerciali frontisti con tali piazze volto a definirne il loro utilizzo, soprattutto quando viene decisa la loro occupazione in modo suppletivo all’ordinario appuntamento mercatale del giovedì” aggiungono ancora i consiglieri.

Nella mozione la richiesta di: “Attivare un tavolo di confronto con le associazioni di categoria del mondo del commercio locale e con i proprietari frontisti degli esercizi commerciali di Piazza XX Settembre e Piazza Garibaldi volto ad una corretta informativa e condivisione delle manifestazioni che si intendono porre in essere, nel corso dell’anno, su tali piazze; verificare e porre in essere una politica di pianificazione delle manifestazioni che, tolto il Cairo Medievale, eviti una chiusura ripetuta di più giorni consecutivi di tali Piazze al traffico con conseguente divieto di parcheggio evitando così di danneggiare le attività produttive; verificare una idonea metodologia di confronto su tali problematiche ampliata ai residenti del centro storico per il tramite di idonee assemblee aperte al pubblico in cui si vada a verificare come l’impossibilità di accedere a tali Piazze vada a creare problematiche anche alle case di civile abitazione” conclude il documento presentato dal gruppo di minoranza cairese.