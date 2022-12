Cairo, lavori di messa in sicurezza del ponte degli Aneti: chiuso per una settimana

Cairo Montenotte. Sarà chiuso per una settimana, dal 12 al 18 dicembre, il ponte degli Aneti. Un provvedimento necessario per consentire i lavori di messa in sicurezza della struttura di viale Vittorio Veneto.

Nello specifico, verranno sostituiti i giunti di dilatazione. L’intervento è finanziato da fondi regionali, pari a 67mila euro, ed è volto a mitigare il rischio di degrado delle strutture portanti del ponte.

Per consentire i lavori, sarà necessaria una modifica della circolazione: tutto il traffico veicolare di corso Dante, dall’intersezione con via Arpione, in uscita dal centro cittadino verrà deviato sulla strada adiacente il fiume (c.so Dante), dove i mezzi superiori ai 35 q.li avranno l’obbligo di proseguire fino all’intersezione con via Cortemilia, dopo l’edificio ex-macello. Mentre chi è diretto verso il centro dovrà proseguire in corso Dante.

Per giovedì 15, nel caso i lavori lo consentano, verrà lasciata una corsia di marcia a senso unico alternato gestito con impianto semaforico, al fine di mitigare i disagi nella giornata di mercato.