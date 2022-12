Cairo, gli studenti del Patetta di Cairo raccolgono plastica e rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche

Cairo Montenotte. L’istituto “Federico Patetta” s’impegna nella lotta all’inquinamento: nella giornata del 7 dicembre le classi 3F e 4F hanno preso parte ad uno degli eventi “PlasticFree”, un’associazione di volontariato nata nel 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare la popolazione sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica.

Tale iniziativa ha avuto luogo nell’ambito delle attività di educazione civica previste dall’istituto; è stato chiesto agli studenti di riflettere sul significato e sull’importanza degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente e di proporre un’iniziativa, percorribile sul territorio, per dare un loro contributo.

Gli studenti, dopo aver effettuato una ricerca, sono venuti a conoscenza dell’Associazione PlasticFree, che interviene anche nelle scuole al fine di educare i giovani alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento da plastica e rifiuti.

Si è resa disponibile a presenziare nell’istituto Federica Bertone, referente per il territorio della Val Bormida, la quale ha dedicato la prima parte del suo intervento a scuola, informando gli studenti sugli scopi dell’associazione, interagendo con loro in modo attivo e sensibilizzando i giovani sui comportamenti che potrebbero adottare, nel quotidiano, per evitare ulteriori danni all’ambiente e conseguentemente anche alla salute della collettività.

La fase successiva di tale incontro si è svolta al di fuori dell’edificio scolastico, dove gli studenti hanno dedicato il pomeriggio alla raccolta della plastica e di altri rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche.