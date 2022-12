Bragno, Monte analizza il pareggio ottenuto contro il Legino: “Risultato che ci può stare, ci mancano i punti in casa”

Savona. Domenica pomeriggio presso il “Fiorenzo Ruffinengo” è andata in scena una delle gare valevoli per la tredicesima giornata del campionato di Promozione (Girone A). A scendere in campo sono state Legino e Bragno, due squadre affrontatesi a viso aperto dando vita ad uno scontro salvezza frizzante.

Il match si è concluso sul punteggio di 1-1, un risultato che ha mantenuto invariata la distanza in classifica tra le compagini permette. Nel post partita non sarebbe potuta mancare l’analisi di Fabrizio Monte, allenatore del Bragno il quale ha esordito dichiarando: “Quello odierno è un pareggio che alla fine, considerando il tipo di partita, ci può stare. Resta l’amaro in bocca perchè abbiamo avuto due palle gol per poter chiudere la partita, poi addirittura ne abbiamo avuto un’altra sull’1-1. Senza chiudere le partite si rischia poi di pareggiarle come è successo.”

Successivamente l’intervistato ha espresso qualche dubbio sulla rimessa laterale da cui è scaturita l’azione che ha portato gli avversari alla rete del pareggio, questo sottolineando tuttavia la sua volontà di non polemizzare. “Fare risultato qui è importante – ha continuato il tecnico – da questo punto di vista sono contento. Fuori casa abbiamo sempre fatto bene, è il primo scontro diretto che non riusciamo a vincere in trasferta ma a Legino sarà dura per tutte. Ci mancano i punti in casa, se un paio di pareggi li avessimo come era nelle nostre possibilità trasformati in vittorie probabilmente ora ci troveremmo in un’altra situazione di classifica.”

In seguito l’allenatore ha raccontato cosa pensa sia cambiato dal momento del suo arrivo al Bragno, questo guardando poi ai prossimi impegni dei biancoverdi: “Spero di aver portato a questa squadra un po’ più di organizzazione. L’anno scorso abbiamo disputato un girone di ritorno pazzesco totalizzando 20 punti, quest’anno invece siamo a 14 e mi fa piacere che siamo venuti qua ad esprimere un buon calcio. Sia noi che gli avversari avevamo numerose assenze, ma nonostante ciò i giocatori che sono scesi in campo dall’inizio o che sono subentrati hanno dimostrato di essere all’altezza. Ora guardiamo al mercato, sicuramente qualche innesto arriverà. In campionato invece ci aspettano due battaglie contro Soccer Borghetto e Campese, cercheremo di far bene per poter chiudere al di sopra della zona playout il girone d’andata.”

Infine Monte si è complimentato con Nicolò Negro (portiere protagonista di un’ottima prestazione) e con tutti i componenti della rosa a sua disposizione, giocatori i quali, in ogni occasione, hanno sempre dato il massimo sia in partita che in allenamento.