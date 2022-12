Borgio Verezzi, concluso l’intervento stradale in via Matteotti: torna regolare la viabilità

Borgio Verezzi. Con anticipo rispetto alle tempistiche previste si sono conclusi a Borgio Verezzi i lavori di restyling stradale, con la completa sostituzione del porfido, che hanno riguardato l’ingresso del paese, ovvero la centrale via Matteotti: un intervento da 150mila euro varato dall’amministrazione comunale nell’ambito del piano di opere pubbliche, che prevede un investimento complessivo di 2,7mln di euro.

Assieme a via Matteotti, in questi giorni, anche il rifacimento del ciottolato e dei sottoservizi su tre rampe di via Verezzi.

La conclusione dei lavori in via Matteotti permettono un ripristino della normale viabilità cittadina, che era stata necessariamente modificata a seguito del cantiere: stop, quindi, alle deviazioni per il percorso da Pietra Ligure verso Borgio, così come per la direttrice verso Verezzi.

Le variazioni alla circolazione stradale avevano comportato anche modifiche al percorsi dei bus della linea 84, che torna alla normalità: “Abbiamo cercato di limitare il più possibile i disagi provocati dai lavori” aveva evidenziato l’assessore comunale Locatelli.

Ora la mobilità viaria di Borgio Verezzi torna regolare, in vista del ponte dell’Immacolata e delle festività natalizie, ma per il nuovo anno saranno cantierate altre opere secondo la pianificazione indicata nell’ultimo aggiornamento sugli interventi in diverse zone del territorio comunale.