Borghetto, la biblioteca civica attiva l’edicola digitale

Borghetto Santo Spirito, recentemente riconfermata “Città che legge” dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, aderisce dal 2022 a MediaLibraryOnline, la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito bibliotecario in forma digitale.

L’adesione a MLOL ha permesso agli utenti della biblioteca civica di usufruire del servizio di prestito di risorse digitali (e-book, musica, audiolibri, film, ecc) per 7 giorni su 7, 24 ore al giorno.

Da questo mese di dicembre la biblioteca civica, Centro del Sistema Bibliotecario della Valle Varatella, ha esteso la propria adesione a MLOL, mettendo a disposizione dei propri iscritti e dell’intero Sistema Bibliotecario della Valle Varatella, un’edicola digitale di oltre 7000 tra quotidiani e riviste.

Gli utenti potranno sfogliare digitalmente articoli delle principali testate giornalistiche italiane e straniere ed avere la possibilità di aggiornarsi, in tempo reale, sugli argomenti più disparati, confrontando edizioni di tutto il mondo.

Per poter usufruire del servizio occorre richiedere le credenziali in biblioteca, accedere al sito ed effettuare il login. Per i minori è richiesta l’autorizzazione dei genitori/tutori. L’accesso è possibile anche attraverso il sito del Comune, attraverso la pagina della biblioteca civica. Il servizio è completamente gratuito per l’utenza e i contenuti possono essere scaricati e letti sia su computer che su dispositivi mobili.

“La biblioteca di Borghetto porta in dono un nuovo servizio ai propri utenti: una grande edicola dove poter leggere le grandi firme del panorama giornalistico mondiale ed informarsi a 360°, buona lettura a tutti”, dichiara l’assessore alla cultura e al turismo Carolina Bongiorni.