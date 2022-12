Borghetto, Gruppo Misto: “Grazie alla nostra mozione verrà redatto un piano pluriennale per eliminare le barriere architettoniche”

Borghetto Santo Spirito. Approvata all’unanimità in consiglio comunale la mozione presentata dai consiglieri Giorgia Rocco e Franco Sarpero del Gruppo Misto e riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche in città.

“Il motivo per cui era stata sollevata questa richiesta – spiegano – era stata una segnalazione da parte di persone diversamente abili che non avevano potuto utilizzare 3 dei 4 bagni pubblici presenti sul territorio comunale, nonostante la presenza delle rampe appositamente presenti per agevolare l’ingresso ai disabili”.

A seguito della discussione, il sindaco Canepa e l’amministrazione si sono impegnati affinché venga redatto un piano pluriennale per il superamento delle barriere architettoniche presenti nel Comune.

“Siamo soddisfatti – concludono Rocco e Sarpero – che tutto il consiglio comunale abbia approvato, all’unanimità, la mozione proposta”.