Bonus natalità, Tosi (M5S): “Toti respinge respinto nostro emendamento, ma alle politiche aveva promesso sostegni”

Liguria. “Siamo al paradosso: il presidente di Regione Liguria ha respinto il nostro emendamento per inserire un bonus natalità per le famiglie con Isee non superiore ai 40.000 euro”. Così in una nota il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.

“Con questa decisione assurda, Toti dimostra una plateale incoerenza: nel programma per le politiche dello scorso 25 settembre, infatti, gli arancioni si erano detti allarmati per l’inverno demografico italiano, bollandolo come un pericolo sia per il futuro del Paese e della nostra identità nazionale, sia per la sostenibilità del welfare. Respingendo il nostro emendamento, Toti ha dimostrato che quel programma altro non è che un vuoto bla bla bla”.

“Non ho ritirato l’emendamento: la responsabilità di votare contro una norma a supporto dei liguri è tutta del Governatore e della sua maggioranza. Inaccettabile, peraltro, la critica di Toti, e cioè che il bonus proposto dal M5S si andrebbe a sommare ad aiuti già previsti dal Governo. Il presidente dimostra così di non capire l’ovvio: un bonus a favore della natalità non è mai troppo”.